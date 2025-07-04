鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-04 13:50

‌



美國國會正式通過了川普總統的「大而美法案」。此舉立即引發了億萬富翁、橋水聯合基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 的嚴峻警告，他預警，這項法案可能導致「巨大且痛苦的經濟破壞」。

億萬富翁達里歐警告：川普支出法案恐致經濟「心臟病發」(圖:REUTERS/TPG)

達里歐在 X 平台上發文指出，該法案預計每年將產生 2 兆美元的赤字，因約 5 兆美元的收入將被約 7 兆美元的支出所超越。這將在未來十年內大幅增加國債，預計每戶美國家庭的債務，將從目前的約 23 萬美元，飆升至約 42.5 萬美元。

‌



達里歐強調，償還債務的利息和本金支付將從約 10 兆美元 (其中 1 兆美元為利息)，增至約 18 兆美元 (其中 2 兆美元為利息)。他預測，若不進行開支削減或「難以想像」的增稅，就可能導致大量印鈔，並將利率推至極低水準。

達里歐警告，這種「印鈔和貶值」對持有債券作為財富儲備的人不利，且對美國信貸市場構成威脅，進而影響整體經濟和社會狀況，因為美國國債市場是所有資本市場的骨幹。

達里歐此前便在福斯財經新聞網上表示，美國正走向「經濟心臟病發」。他說：「我們的支出比收入高出 40%，這是一個長期存在的問題。」

針對美國債務償還能力開始縮水，他形容， 「這就像動脈中的斑塊正在擠壓購買力。而且，你可以計算一下，你會發現，這可能會讓你經濟心臟病發作。」