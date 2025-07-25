鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-25 09:35

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過去幾個月以來，全球最大避險基金橋水的創辦人達里歐一直在對美國債務危機發出警告，現在他看到了財政狀況可能變得可怕的時間框架。

橋水達里歐：再不削減財政赤字 美國「經濟心臟病」將在三年內發作（圖：Shutterstock）

達里歐在 X 平台上最新發文時重申預測，若不儘快採取行動，美國將在三年內「經濟心臟病發作」。達里歐再次使用經濟心臟病一詞發出嚴厲警告。

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達里歐指出，他認為「基本情況」與今年早些時候做出預測時沒有變化，但若美國不儘快將赤字降至 GDP 的 3%，經濟心臟病發作的風險將很高。

儘管前景黯淡，但達里歐還說，他相信必要的削減是可能的。「若我們在經濟仍然良好的情況下將支出和收入（納稅申報表）改變 4%，那麼利率就會下降，我們的情況就會好得多。」

達里歐在文中還提到 1991 年至 1999 年的市場時期，將其作為經濟平衡的一個例子，並將其作為他認為削減赤字可以有效解決財政問題的原因。

然而，必要的削減是否真的會發生，則是另一個問題。

達里歐表示，他並不樂觀，並預測必要的行動將面臨經濟和政治障礙。