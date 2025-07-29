金融時報：特斯拉165億美元大單 仍難挽回三星晶圓代工頹勢 Edit

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-29 04:54

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《金融時報》旗艦投資專欄「Lex」周一 (28 日) 以「特斯拉 165 億美元合約不足以推動三星復甦」為題分析指出，儘管特斯拉（TSLA-US）將 8 年 165 億美元 AI 晶片訂單交給三星電子，激勵股價大漲 6.4%，但年均 20 億美元規模對營收 2300 億美元的三星而言僅占三天營收，難以真正挽救落後的晶圓代工業務。

特斯拉與三星電子簽署8年165億美元AI晶片代工合約，激勵三星股價大漲6.4%。

三星急需這筆訂單，因為它正面臨業績壓力，公司近期財報連續令投資人失望，處境類似本世紀初 Sony 的困境。在高頻寬記憶體（HBM）這個 AI 晶片關鍵領域，三星已被同為韓商的對手 SK 海力士超越，後者成為輝達 (NVDA-US) 等廠商的主要供應商。

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晶圓代工市占率慘澹

三星的晶圓代工業務更是遠遠落後台積電。根據 TrendForce 數據，台積電 (TSM-US) 市占率高達 67.6%，三星僅有 7.7%。

晶圓代工業務仰賴良性循環：當客戶越多，製程良率就越好，獲利越豐厚，能再將更多資本用於投資，但目前三星的晶圓代工業務正走一條相反的路。

三星在德州的新廠特別需要這筆訂單。這座接受拜登政府《晶片法案》補助所興建的工廠，正因缺乏客戶可能成為閒置產能。

投資人因看好三星營運改善已推升股價今年漲近三分之一，特斯拉訂單消息出爐後再漲 6.4%。但分析師認為，投資人可能太樂觀了。

年均 20 億美元規模有限

不過這筆訂單規模其實有限。以三星今年預估營收 2300 億美元計算，年均 20 億美元的合約僅相當於三天營收，對這家科技巨頭而言算不上大單。

再者，馬斯克可選擇的晶圓代工廠商本就不多，很可能藉此讓供應商互相競價。特斯拉上一代晶片交給台積電生產，更早的 AI4 晶片則由三星代工。

雖然合約細節未公開，但特斯拉應該談到不錯的價格。三星為了讓閒置產能開工，有足夠動機提供優惠條件，相較之下訂單滿載的台積電就沒必要削價競爭。

帶來品牌效應但難撐大局

話說回來，即使不是最賺錢的生意，特斯拉訂單確實帶來其他好處：讓工廠掛上知名客戶招牌來吸引其他大客戶，還有額外的管理顧問服務，因為馬斯克計劃親自造訪協助提升生產效率。

不過，光靠這筆訂單還不足以帶動三星全面復甦。三星其他業務包括智慧手機都面臨各自的壓力。近期股價表現強勁，漲幅略勝大盤，但考量到三星在基準指數中占很大比重，其相對於明年獲利預估的本益比現已高於多數同業。