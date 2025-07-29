鉅亨網編譯段智恆 2025-07-29 02:00

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《彭博》周一 (28 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 宣布將進一步深化人工智慧 (AI) 助理 Copilot 在其 Edge 瀏覽器中的整合，推出全新的「Copilot 模式」，希望協助用戶在瀏覽網頁及搜尋資訊時更加便利。

微軟Edge新推「Copilot模式」 AI助理深化網頁瀏覽體驗(圖：REUTERS/TPG)

微軟周一表示，這項功能目前屬於實驗性質，啟用後在 Edge 瀏覽器開啟新分頁時，將可直接在單一文字框中同時使用 Copilot 與網頁搜尋。

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新版本的 Copilot 能夠跨分頁讀取資訊，協助用戶進行比較或整理，例如評估不同飯店房型，或重新開啟並繼續先前的瀏覽作業。此外，Copilot 也能解析網頁內容，例如略過廣告與冗長文字，直接提取食譜中的食材與操作步驟，並支援語音指令輸入。

這項更新反映 AI 在網頁使用體驗中的角色持續擴大。近年來，聊天機器人逐漸取代傳統搜尋工具，部分科技專家預期未來此類 AI 功能甚至可能成為主要的網路導覽方式。

Google(GOOGL-US) 也正推動類似策略，將旗下 Gemini 助理整合至 Chrome 瀏覽器，今年稍早更在搜尋功能中新增「AI 模式」。

微軟 Edge 副總裁 Sean Lyndersay 在部落格中指出：「我們正見證人類與網路互動方式的轉折點。」