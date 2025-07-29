【Joe’s華爾街脈動】美歐貿易拍板，焦點轉向科技巨頭財報與Fed決策
Joe Lu
那斯達克指數創歷史新高，但整體市場暫歇，預示在關鍵數據週前投資者趨向選擇性
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 28 日 美東時間
重點摘要
- 在一項具里程碑意義的美歐貿易協議提供了部分明朗性後，美國市場收盤漲跌互見，但投資者在關鍵的財報和經濟數據週前仍保持謹慎。
- 在科技類股強勢的帶動下，那斯達克指數創下今年第 17 個歷史新高，而道瓊工業平均指數則小幅下跌，顯示市場情緒出現明顯分歧。
- 隨著貿易不確定性的降低減緩了對美國聯準會採取激進降息的即時壓力，美國公債殖利率溫和上揚。
- 主要的市場事件是新的美歐貿易協定，該協定對多數商品設定 15% 的關稅，市場目前正靜待第二季 GDP 數據和美國聯準會的政策決議。
- 儘管與歐盟的協議降低了跨大西洋的貿易緊張局勢，但美國亦縮短了對俄羅斯關於烏克蘭問題的最後期限，同時投資者正密切關注在瑞典進行的美中貿易談判。
今日盤勢顯示，市場正處於一個轉型期。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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