鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-24 14:00

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根據歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 數據，歐洲新車總銷量在 6 月份下降 5.1% 至 124 萬輛，這是近 10 個月來最大的跌幅。

歐洲汽車市場6月銷量下滑 電動車轉型面臨挑戰(圖:shutterstock)

儘管電池電動車的需求持續增長，但其銷售增長速度卻創下今年新低。ACEA 強調，消費者普遍持謹慎態度，呼籲採取更強勁的需求措施以加速市場轉型。

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對歐洲車廠而言，本土電動車需求疲軟不容樂觀。福斯、BMW 和賓士等品牌在中國市場正被國內競爭對手擠壓。同時，美國總統川普的進口車輛及零件關稅政策，也為在美營運的部分製造商帶來數十億歐元的盈利風險。主要市場中，德國銷量驟降 14%，義大利和法國也分別下滑 17% 和 6.7%。

不過，市場中仍有亮點。插電式混合動力車 (PHEV) 的註冊量在 6 月勁升 38%，顯示買家更為青睞結合電動和燃油引擎的車型。純電動車銷量同期也增長 14%，這得益於新車型發布和部分國家持續的政府激勵措施。

然而，電動車普及率在歐洲各地區表現不一，這歸因於充電基礎設施不足和各國政策差異。例如，英國重啟電動車補助後，其 6 月新車銷量增長 6.7%。