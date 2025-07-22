北京燃油車徹底禁入網約平台 電動車司機叫好

據《中國汽車報》周二（22 日）報導，中國城市公共交通協會網約車分會表示，自 7 月 20 日起北京燃油車徹底禁入網約平台。

此前國六以下燃油車已被強制退場，此次政策進一步卡死所有油車入口。

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此前有消息稱北京燃油車司機在註冊平台時收到提示，車輛不滿足要求，需要更換綠牌車。早在 2024 年北京大興區人民政府就曾提出過文件，鼓勵使用新能源車或者氫能源車從事出租汽車運營。

這一政策引發網約車司機群體不同反應，開電動車司機叫好，燃油車司機面則臨車輛貶值、貸款未還完等問題，二手市場上網約燃油車價格暴跌。

除了北京，深圳早在 2020 年深圳就將燃油車淘汰出網約車行列，廣州、東莞等多地也不再接受燃油車加入，並且要求燃油車不得參與營運。

西安已於 2025 年 6 月 15 日 24 時全面清退燃油網約車，較原定的 2028 年計畫大幅提前。

成都等其他城市也對燃油網約車設置了更嚴格標準，如要求車齡小於五年、購置價格人民幣 12 萬元以上，將許多經濟型小轎車排除在市場之外。