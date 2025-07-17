鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-17 17:10

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最新數據顯示，挪威燃油車正以驚人的速度退出歷史舞台。根據挪威公路聯合會統計數據，2024 年挪威新車銷售中電動車佔比高達 88.9%，而今年 6 月更是突破 97%，創下歷史新高。

挪威燃油車大崩潰！97%新車都是電動車 石油大國為何自斷財路？（圖：Shutterstock）

作為全球重要石油和天然氣出口國，挪威 2024 年油氣總產量達 2.4 億標準立方公尺原油當量，創 2009 年來新高，其中絕大部分用於出口。油氣產業佔挪威對外出口總值的 50% 及國內生產毛額的 20%，即便在如此經濟結構下，挪威仍堅定推動燃油車禁售政策，展現出獨特的戰略魄力。

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值得注意的是，挪威地理環境特殊，三分之一的國土位於北極圈內，冬季嚴寒漫長，12 月至隔年 2 月平均氣溫低至攝氏零下 10 至 20 度，極端低溫可達負 40 度。這種氣候條件曾被視為電動車普及的「禁區」，但挪威用實際數據證明電動車的適應性。

截至 2024 年底，挪威電動車保有量已佔汽車總量的 28.6%，遠超過中國 6.26% 的水準。

挪威計畫在 2025 年底前實現新車銷售 100% 零排放，這意味著將全面停售傳統燃油車，轉向電動車、氫動力車和插電式混合動力車。

為實現這一目標，挪威政府採取了極具針對性的激勵政策。購買電動車可享 25% 增值稅豁免、免繳車輛註冊稅、免費停車及降低通行費用等折扣。

以售價 70 萬挪威克朗 (約 200 萬台幣) 的車款為例，燃油車落地價高達 100 萬挪威克朗(約 285.7 萬台幣)，電動車只需 77.5 萬挪威克朗(約 221.5 萬台幣)，加上更低的用車成本，電動車性價比優勢顯著。

在基礎建設方面，挪威透過「家庭充電 + 公共網路」雙軌模式破解里程焦慮。66% 的挪威電動車車主具備家庭充電條件，截至去年 7 月全國已建成 3500 個公共充電站、超 25000 個充電點，主要道路每 50 公里即設有快速充電站。

隨著電池技術進步，電動車續航里程持續提升，進一步緩解了使用者的里程焦慮。

市場數據顯示，去年挪威新車銷量僅 12.8 萬輛，卻聚集 160 多款電動車型，特斯拉以近 2.5 萬輛的銷售量成為最暢銷品牌，但也僅佔全球銷售量的 1.4%。這種高度競爭的市場環境，為中國車廠提供了獨特的試驗場。

目前，蔚來、比亞迪、小鵬等十餘個中國品牌已進入挪威市場，去年中國品牌電動車佔 8.8%，較 2021 年提升 4.7 個百分點。以蔚來為例，2021 年進入挪威市場後，同步建置換電站和充電網絡，現已成為當地高端電動車市場的重要參與者。