鉅亨網編輯林羿君 2025-07-24 10:49

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美日貿易協議 23 日意外宣布，可能成為股市多個族群命運的轉捩點：輸家可能轉為贏家，反之亦然。

美日協議引發股市洗牌 輸家逆轉勝、贏家笑不到最後。(圖:shutterstock)

在協議初步消息傳出後，股價漲幅最大的公司多為汽車製造商，因美國關稅下調而出現一波反彈。這些股票在年初時曾是表現最差的一群。與此同時，近期表現強勁的國防與零售股，則出現了幾乎相等幅度的拋售。

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儘管石破茂否認了媒體關於他即將宣布辭職的報導，但市場仍猜測他可能在近期請辭，日本公債殖利率隨之上升，這也可能導致股票市場的贏家和輸家重新洗牌。負債水準相對較高、對借貸成本上升較為敏感的不動產公司將會面臨壓力，而銀行則可能受益。

以下是貿易協議和石破茂潛在辭職所帶來的贏家和輸家名單：

贏家

汽車製造商：

汽車製造商被視為協議的最大贏家，因為美國同意將日本汽車的關稅從 25% 降至 15%。這讓許多分析師感到驚訝，他們原以為即使雙方達成協議，汽車關稅仍將維持在 25%。

高盛日本公司分析師 Kota Yuzawa 等人在一份報告中指出，關稅下調可能會將日本七大汽車製造商本財年的營業利潤影響，從原先預計的 3.47 兆日元（約合 129 億美元）減少到 1.89 兆日元。 東證股價指數中的日本汽車製造商指數週三躍升 11%，創下 8 月以來最大單日漲幅。按市值計算，日本最大的公司豐田汽車公司股價飆升 14%。

機械製造商： 如果該協議能說服汽車製造商在美國進行新的投資，機械製造商也可能受益。工廠自動化解決方案供應商發那科（FANUC）週三在東京股價躍升 12%，而工業機器人製造商安川電機 (Yaskawa Electric) 則上漲 11%。

銀行： 銀行被視為利率上升的主要受益者，因為其貸款收入將會增加。日本央行副行長內田真一表示，該貿易協議將通過提高適當經濟條件的可能性，推動央行更接近升息。

週三的隔夜指數掉期顯示，今年底前升息的機率超過 80%。在內田舉行記者會後不久，日本 10 年期基準公債殖利率攀升至自 2008 年以來的最高水平。

輸家

國防相關股票： IHI 公司等國防承包商的股價下跌，因為投資者在該類股近期因被視為關稅風險的避風港而上漲後，削減了部位。石破茂即將辭職的報導更是雪上加霜，因為一些投資者認為他擔任首相對這些股票有利，因為他長期以來被稱為國防迷。

內需相關股票： 許多內需導向的股票，如零售商良品計畫公司和壽司連鎖店 Food & Life 公司，在今年表現優異後也面臨壓力。

信金資產管理公司高級基金經理 Naoki Fujiwara 表示：「此前為避免關稅風險而買入的內需相關股票，其趨勢可能會逆轉。」