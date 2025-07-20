鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-20 12:10

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中國電動車品牌合眾、極氪涉虛報銷售！官方啟動整頓。(圖：Shutterstock)

文件指出，這些電動車公司會在汽車尚未真正售出前，為車輛安排保險，藉此根據中國汽車登記規範提前列帳為銷售，以便達成月度或季度銷售目標。

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根據合眾汽車發給經銷商的銷售記錄，合眾汽車從 2023 年 1 月到 2024 年 3 月期間，透過這種手法提前登記的銷量高達 64,719 輛，遠超過該公司同期 117,000 輛總銷售量的一半。

極氪也被發現採用相同手法，透過其在廈門的主要經銷商、國有企業廈門建發汽車，在 2024 年底在南部城市廈門預定了早期銷售。

在實際交車前即被登記為已售的車輛，在業界被稱為「零里程二手車」。這種現象反映出中國電動車市場內卷嚴重，車企為爭搶市場不惜使用造假手法，加劇已存在多年的價格戰與產能過剩問題。

隨著此類灌水行為曝光，中國國務院已承諾將規範「非理性」競爭，其他中央機構也密集召開會議，向大型車廠表達嚴重關切。