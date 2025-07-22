鉅亨網編譯段智恆 2025-07-22 21:13

‌



美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周二 (22 日) 表示，他將於下周與中國財政官員在瑞典會晤，並預計討論延後原訂 8 月 12 日生效的關稅調升期限。他強調當前中美貿易關係已進入「非常良好的狀態」，雙方將在下周一 (28 日) 與周二 (29 日) 於斯德哥爾摩進行會談。

美財長將赴瑞典與中國會談 拚延後8月關稅生效期限(圖：REUTERS/TPG)

貝森特在接受《福斯財經新聞網》(FBN) 節目訪問時表示：「我認為我們和中國的關係其實已進入一個新階段，氣氛很建設性…… 現在貿易情勢已趨穩，我們能夠完成更多事情。」

‌



他指出，前一輪關稅暫停主要集中在恢復中國稀土金屬與美國半導體軟體與材料的供應，而這次與中國的對話將觸及更廣泛議題，包括希望中國減少對製造與出口的過度依賴，並轉向發展內需消費經濟。

貝森特補充說：「我們希望中國能停止目前這種產能過剩的製造模式，改為專注打造一個以消費為主的經濟體。」

他也透露，美方計劃在會談中向中國發出警告，要求中方停止購買受制裁的俄羅斯與伊朗石油，並停止協助俄羅斯持續對烏克蘭發動戰爭。他強調，這是當前美中經貿合作之外，另一項「極為重要的戰略議題」。

此外，貝森特指出，美國參議院兩黨目前支持一項法案，將對持續購買俄羅斯石油的國家 (如中國與印度) 加徵 100% 的懲罰性關稅。他並強調，美國將敦促歐洲盟邦同步採取高額「二級制裁關稅」，呼應歐洲先前對俄制裁的政治承諾。

貝森特也透露，美國即將與多國宣布一系列貿易協議，其中日本儘管執政黨在選舉中遭遇挫折，且雙方談判頗為艱難，但仍有可能迅速敲定協議。他表示：「我不會對我們能快速與日本達成協議感到意外。」