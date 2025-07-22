鉅亨網編譯段智恆 2025-07-22 21:30

‌



根據《彭博》報導，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周二 (21 日) 公開表示，他不認為聯準會 (Fed) 主席鮑爾目前有需要下台，對這位備受川普政府批評的央行領袖給予一定支持。

美財長貝森特：Fed主席鮑爾暫無須下台 尊重其任期選擇(圖：REUTERS/TPG)

貝森特在接受《福斯財經新聞網》(FBN) 專訪時說：「我沒有看到任何理由認為他應該現在下台。他的任期到明年 5 月結束，如果他想完成任期，我認為他應該這麼做；如果他想提前離開，那也應該是他的選擇。」

‌



近月來，美國總統川普與部分共和黨人持續抨擊鮑爾，主因是 Fed 堅持不降息，並憂心川普政府加徵關稅的通膨效應。鮑爾同時也因 Fed 總部大樓 25 億美元的整修預算，受到部分國會議員質疑。貝森特日前亦呼籲，應對 Fed 的「非貨幣政策活動」展開內部審查，包括上述整修案。

貝森特認為，鮑爾有機會藉此「重塑 Fed 的非貨幣政策功能，留下正面遺產」。他強調，貨幣政策應受到特別保護，「就像珍珠盒裡的寶石」，不應被其他擴張性計畫所稀釋。

他指出，Fed 部分職能已「不斷膨脹」，在缺乏撥款審核與外部監督的情況下，「他們幾乎是印鈔來花錢」，強調應進行全面檢討。

上周川普被問及是否會開除鮑爾時，回答：「我不排除任何可能，但我認為這不太可能，除非他涉及詐欺。我是說，也有可能有詐欺問題。」川普的住房金融顧問普爾特 (Bill Pulte) 也指控鮑爾在整修案的國會證詞中「具誤導性」，但未提供具體證據。

鮑爾上周致函白宮預算局局長伏特 (Russ Vought) 時則表示，Fed「始終嚴肅看待公共資源的管理責任」，並強調整修計畫符合國會所授職責。