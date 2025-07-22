鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-22 18:00

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美國司法部於本週一（21 日）公布超過 24 萬頁與非裔美國人民權運動領導人馬丁 · 路德 · 金恩（Martin Luther King Jr.）遇刺事件有關的歷史機密檔案。

美國政府公開24萬頁馬丁·路德·金恩遇刺案檔案！揭FBI監控內幕。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，這些文件包含聯邦調查局（FBI）對金恩長期監控與情報活動的詳細記錄，目前已於國家檔案館網站上線，官方也表示後續將持續釋出更多資料。

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金恩於 1968 年 4 月 4 日在田納西州曼菲斯遭暗殺，當時他正將民權運動拓展至經濟正義與反戰領域。

他的死訊震撼全美，並引爆當年接連發生的種族暴動、反越戰抗爭及總統候選人羅伯特 · 甘迺迪（Robert F. Kennedy）遇刺事件，成為美國歷史上動盪不安的一年。

在 1950 至 60 年代，FBI 以金恩涉嫌與共產勢力有聯繫為由，對其進行全面監控與電話竊聽。這些行動如今被官方承認為是「政府濫權與過度擴權」的代表性案例，反映出冷戰時期美國政府以國安之名侵犯個人自由的歷史。

金恩家族對於檔案的公開表示關切，呼籲大眾以同理與節制的態度面對歷史真相。他們在聲明中強調：「我們必須尊重他為夢想犧牲的一切，致力於打造一個以團結與平等為核心的社會。」

金恩的子女馬丁三世（67 歲）與柏妮絲（62 歲）指出：「我們的父親在世時，受到前 FBI 局長胡佛（J. Edgar Hoover）領導下的 FBI 所發動的長期抹黑與非法監控，這些行動帶來極大傷害。」

詹姆斯 · 厄爾 · 雷（James Earl Ray）曾承認刺殺金恩，但後來翻供，並於 1998 年死於獄中。

金恩家屬於 1999 年在田納西州提起民事訴訟，陪審團最終一致認定：金恩死於涉及政府機構與其他共謀者的陰謀，並認為雷是被設局嫁禍，而非真兇。

前曼菲斯警官洛伊德 · 喬爾斯（Loyd Jowers）也曾於 1993 年在電視節目中公開表示參與暗殺金恩的計畫。雖然 2023 年美國司法部報告質疑其說法可信度，但金恩家屬依舊堅信陪審團判決驗證了金恩之死，並非單一刺客所為。

川普政府稍早也釋出大量與羅伯特 · 甘迺迪及前美國總統約翰 · 甘迺迪（1963 年遇刺）有關的數位檔案。