美國政府公開24萬頁馬丁·路德·金恩遇刺案檔案：揭FBI監控內幕
鉅亨網編譯莊閔棻
美國司法部於本週一（21 日）公布超過 24 萬頁與非裔美國人民權運動領導人馬丁 · 路德 · 金恩（Martin Luther King Jr.）遇刺事件有關的歷史機密檔案。
根據《路透》報導，這些文件包含聯邦調查局（FBI）對金恩長期監控與情報活動的詳細記錄，目前已於國家檔案館網站上線，官方也表示後續將持續釋出更多資料。
金恩於 1968 年 4 月 4 日在田納西州曼菲斯遭暗殺，當時他正將民權運動拓展至經濟正義與反戰領域。
他的死訊震撼全美，並引爆當年接連發生的種族暴動、反越戰抗爭及總統候選人羅伯特 · 甘迺迪（Robert F. Kennedy）遇刺事件，成為美國歷史上動盪不安的一年。
在 1950 至 60 年代，FBI 以金恩涉嫌與共產勢力有聯繫為由，對其進行全面監控與電話竊聽。這些行動如今被官方承認為是「政府濫權與過度擴權」的代表性案例，反映出冷戰時期美國政府以國安之名侵犯個人自由的歷史。
金恩家族對於檔案的公開表示關切，呼籲大眾以同理與節制的態度面對歷史真相。他們在聲明中強調：「我們必須尊重他為夢想犧牲的一切，致力於打造一個以團結與平等為核心的社會。」
金恩的子女馬丁三世（67 歲）與柏妮絲（62 歲）指出：「我們的父親在世時，受到前 FBI 局長胡佛（J. Edgar Hoover）領導下的 FBI 所發動的長期抹黑與非法監控，這些行動帶來極大傷害。」
詹姆斯 · 厄爾 · 雷（James Earl Ray）曾承認刺殺金恩，但後來翻供，並於 1998 年死於獄中。
金恩家屬於 1999 年在田納西州提起民事訴訟，陪審團最終一致認定：金恩死於涉及政府機構與其他共謀者的陰謀，並認為雷是被設局嫁禍，而非真兇。
前曼菲斯警官洛伊德 · 喬爾斯（Loyd Jowers）也曾於 1993 年在電視節目中公開表示參與暗殺金恩的計畫。雖然 2023 年美國司法部報告質疑其說法可信度，但金恩家屬依舊堅信陪審團判決驗證了金恩之死，並非單一刺客所為。
川普政府稍早也釋出大量與羅伯特 · 甘迺迪及前美國總統約翰 · 甘迺迪（1963 年遇刺）有關的數位檔案。
川普在競選期間承諾提升歷史案件透明度，並在上任後指示相關部門規劃釋出金恩與甘迺迪兄弟的暗殺相關機密資料。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇