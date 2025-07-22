鉅亨網編譯段智恆 2025-07-22 22:32

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〈財報前瞻〉Alphabet第二季營收、獲利估增逾10% 投資人盼蓋過壟斷案陰影(圖：REUTERS/TPG)

Alphabet 股價今年以來首次轉為上漲，儘管司法部最早將於 8 月對 Google 搜尋業務的壟斷案作出裁決，其中不排除拆分公司等嚴厲手段。投資人依然看好 Alphabet 在人工智慧 (AI) 領域的競爭力，認為只要財報展現預期成長動能，股價仍具吸引力。

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財報預期樂觀 長多動能強勁

《彭博》彙整分析師預估，Alphabet 第二季營收預料將達 800 億美元，年增約 12%；每股純益可望為 2.18 美元，年增達 15%。市場普遍認為該公司將維持穩定擴張態勢，預估至 2028 年每年營收將以類似幅度持續成長。

若股價周二收紅，將締造 10 連漲紀錄，為 2010 年 12 月以來最長升勢。即使如此，Alphabet 今年表現仍落後那斯達克 100 指數與 Meta(META-US)，年初至今持平，對比指數與 Meta 各上漲 10% 與 22%。

壟斷訴訟成隱憂 股價仍具吸引力

投資人最擔憂的潛在利空，仍是司法部反壟斷訴訟的結果。該案建議 Google 出售 Chrome 瀏覽器，並禁止其透過付費手段成為預設搜尋引擎。Google 方面則表示，這些提案過於嚴厲，恐損害消費者利益並削弱美國科技領導地位。

除壟斷風險外，Alphabet 在 AI 應用、雲端與搜尋業務仍具優勢。5 月發表的新 AI 功能受到市場熱烈回響，雲端業務也受惠於 AI 技術快速導入。《路透》報導指出，OpenAI 計劃擴大採用 Google 雲端服務，進一步助攻營收。

華爾街整體對 Alphabet 前景保持樂觀。《彭博》追蹤的分析師中逾八成給予「買進」(Buy) 評等，無一人給出「賣出」(Sell) 建議。目前股價距離平均目標價仍有約 7.9% 的上漲空間，顯示市場預期其將重返歷史高點。

目前 Alphabet 的本益比約為預估盈餘的 18 倍，低於自身過去 10 年平均，也遠低於微軟 (MSFT-US) 的 33 倍估值，使其在市值前七大科技股中相對便宜。