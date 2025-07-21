鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-21 21:41

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美股主要指數周一 (21 日) 小幅走高，迎接本周密集的企業財報周，科技巨擘即將揭曉成績單。與此同時，投資人密切留意貿易談判進展與川普新一輪關稅政策，尋找企業能否在地緣與政策風險中展現韌性的線索。美國公債殖利率與美元同步走低，日元則因日本首相石破茂承諾留任而走強。

〈美股早盤〉主要指數小幅走高 市場聚焦科技股財報和關稅談判進展(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 100 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲 0.8%。

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美國股市期貨周一走高，本周將迎來多家重量級企業財報，包括特斯拉 (TSLA-US) 與 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)等，引發投資人對經濟韌性與企業獲利的高度關注。隨著美股接近歷史高點，分析師指出市場對本季財報的預期偏低，為股價進一步上漲留有空間。

標普 500 期貨上漲 0.2%。所謂的「美股七雄」科技股在美股盤前普遍上漲，唯微軟 (MSFT-US) 因駭客攻擊事件下跌 0.2%。歐洲汽車製造商 Stellantis(STLA-US)因上半年虧損及美國關稅壓力拖累，股價走跌。

摩根士丹利策 (MS-US) 略師建議投資人維持對美股的多頭立場，高盛 (GS-US) 則表示財報季開局穩健，支撐整體市場表現。滙豐 (HSBC) 首席多元資產策略師 Max Kettner 受訪時表示：「美股仍有向上空間，畢竟進入本財報季時市場預期非常低。」

另一方面，市場也留意 8 月 1 日的最新關稅期限是否能成功達成協議。歐盟與美國談判代表將於本周展開新一輪密集磋商，以期打破僵局。關稅不確定性推動美國公債走勢，10 年期殖利率下滑 5 個基點，連續第四個交易日上升。2 年期殖利率也下降 2 個基點至 3.84%。

在日本方面，首相石破茂在地方選舉失利後承諾留任，支撐市場對財政政策穩定與美日貿易談判持續性的信心，日元兌美元匯率上升 0.7%，成為本周亞洲市場關注焦點。由於日本逢國定假日休市，匯市成為唯一反映市場情緒的指標。

截至台北時間周一（21 日）21 時許：

焦點個股：

達美樂披薩 (DPZ-US) 早盤股價上漲 4.74%，至每股 488.03 美元

全球最大披薩連鎖品牌達美樂披薩 (Domino’s Pizza, Inc.) 周一美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/15) 財報，儘管獲利略遜市場預期，但美國同店銷售成長優於預期，顯示旗下外送與門市自取業務回溫，帶動盤前股價一度上漲逾 6%。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.67%，至每股 331.85 美元

微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 0.34%，至每股 508.31 美元

微軟上周六 (19 日) 緊急發布警報，指出其企業內部部署的 SharePoint 伺服器正遭受「活躍攻擊」。這些攻擊主要鎖定政府機構與企業用於內部文件共享的伺服器，惡意行為者可能藉此存取機密數據或部署程式碼於私人網路中。美國聯邦調查局 (FBI)周日表示，已獲悉這些攻擊，並正在與聯邦和私營部門合作夥伴密切合作，但未提供其他細節。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

富國銀行近期對美國經濟數據發出警告，指出其中隱藏著一個可能預示衰退的訊號：非必需服務支出正在下降。富國銀行經濟學家 Tim Quinlan 和 Shannon Grein 強調，這種趨勢在過去 60 多年來，僅在經濟衰退期間或其剛結束後出現過。