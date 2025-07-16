鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-16 19:50

‌



荷蘭半導體設備製造商 ASML 股價周三 (16 日) 美股盤前下跌，公司先前公布財報時表示，無法保證來年的增長，且美國總統川普的關稅威脅對其前景構成壓力。

ASML股價大跌：不保證2026年成長 川普關稅威脅增添不確定性 (圖:shutterstock)

‌



ASML 執行長 Christophe Fouquet 在聲明中指出，雖然人工智慧客戶的基本面依然強勁，但宏觀經濟和地緣政治發展帶來的不確定性日益增加。「因此，雖然我們仍在為 2026 年的增長做準備，但目前還無法確認。」

公司還收窄了 2025 年全年展望，預計總淨銷售額將較 2024 年成長約 15%，毛利率約為 52%。

美國總統川普上周末致函歐盟，威脅將自 8 月 1 日起對進口商品徵收 30% 的關稅。儘管半導體目前豁免於美國關稅，但尚不清楚 ASML 等設備製造商是否能從中受益。

川普周二晚間表示，他很可能將在 8 月 1 日對半導體和藥品徵收關稅。ASML 的極紫外光 (EUV) 微影設備有助於製造先進的 AI 晶片，其客戶包括美國的 Intel 和全球最大的晶片代工廠台積電 。