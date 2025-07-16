ASML股價大跌：不保證2026年成長 川普關稅威脅增添不確定性
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
荷蘭半導體設備製造商 ASML 股價周三 (16 日) 美股盤前下跌，公司先前公布財報時表示，無法保證來年的增長，且美國總統川普的關稅威脅對其前景構成壓力。
ASML 歐股盤中下跌約 6.4%，受此影響，包括 Nvidia (NVDA-US)、AMD (AMD-US)、Intel (INTC-US) 和台積電 (TSM-US) 在內的其他晶片股也被拖累，於美股盤前普遍下跌。
ASML 執行長 Christophe Fouquet 在聲明中指出，雖然人工智慧客戶的基本面依然強勁，但宏觀經濟和地緣政治發展帶來的不確定性日益增加。「因此，雖然我們仍在為 2026 年的增長做準備，但目前還無法確認。」
公司還收窄了 2025 年全年展望，預計總淨銷售額將較 2024 年成長約 15%，毛利率約為 52%。
美國總統川普上周末致函歐盟，威脅將自 8 月 1 日起對進口商品徵收 30% 的關稅。儘管半導體目前豁免於美國關稅，但尚不清楚 ASML 等設備製造商是否能從中受益。
川普周二晚間表示，他很可能將在 8 月 1 日對半導體和藥品徵收關稅。ASML 的極紫外光 (EUV) 微影設備有助於製造先進的 AI 晶片，其客戶包括美國的 Intel 和全球最大的晶片代工廠台積電 。
先前公司公布的財報顯示，公司第二季淨銷售額達 76.92 億歐元，位居財測區間高端，並高於分析師預期的 75.2 億歐元。淨利潤為 22.9 億歐元，同樣超出分析師預期的 20.4 億歐元。
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