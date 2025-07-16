美國加密監管法案卡關後復活 比特幣重回11.9萬美元關卡
鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》周三 (16 日) 報導，在美國眾議院有望通過關鍵穩定幣立法的樂觀情緒推動下，加密貨幣及相關股票周三反彈。比特幣上漲 2% 至 11.9 萬美元，以太幣漲 3% 至 3156 美元。穩定幣發行商 Circle(CRCL-US)股價勁揚 5%，Coinbase(COIN-US)上漲約 2%。
周二，眾議院未能推進加密產業多項關鍵立法：已在參議院通過、被稱為《GENIUS 法案》的穩定幣法案，以及更廣泛複雜、被稱為《CLARITY 法案》的市場結構法案。
Oppenheimer 分析師 Owen Lau 表示，股票反應過度了，他將法案通過視為「何時」而非「是否」的問題。「這並非壞消息，這就是為什麼股票 (Coinbase 和 Circle) 先下跌後在尾盤回升，」他說。「在投票結果出爐前，兩支股票可能都會承受壓力，但這些法案最終會在協商後通過。」
美國總統川普周二晚間在社群媒體貼文中表示，幾位阻止法案推進的眾議院共和黨議員在白宮會議後改變了想法，現在將投票推動立法。
在目前形式下，《GENIUS 法案》將限制穩定幣發行商向用戶支付利息，這將強化以太坊在加密生態系統中的重要地位。
然而，以太幣最近的大漲主要是由投機買盤推動，並未得到實際使用數據支撐。10x Research 的 Markus Thielen 表示：「用戶活躍度保持平穩，網路收入沒有變化，交易費用也只是小幅上升。」儘管如此，以太幣在過去三個月價格仍翻倍。
比特幣本周因周一超過 3.6 億美元的多頭平倉而價格下滑，在加密法案暫停後也一度下跌，但隨後很快回升。周一，這個旗艦加密貨幣達到超過 12 萬美元的歷史新高。
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