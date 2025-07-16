美國加密監管法案卡關後復活 比特幣重回11.9萬美元關卡

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-16 22:01

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根據《CNBC》周三 (16 日) 報導，在美國眾議院有望通過關鍵穩定幣立法的樂觀情緒推動下，加密貨幣及相關股票周三反彈。比特幣上漲 2% 至 11.9 萬美元，以太幣漲 3% 至 3156 美元。穩定幣發行商 Circle(CRCL-US)股價勁揚 5%，Coinbase(COIN-US)上漲約 2%。

川普稱多位共和黨議員已改變立場，將支持推動加密貨幣立法，提振市場信心。(圖:Shutterstock)

周二，眾議院未能推進加密產業多項關鍵立法：已在參議院通過、被稱為《GENIUS 法案》的穩定幣法案，以及更廣泛複雜、被稱為《CLARITY 法案》的市場結構法案。

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Oppenheimer 分析師 Owen Lau 表示，股票反應過度了，他將法案通過視為「何時」而非「是否」的問題。「這並非壞消息，這就是為什麼股票 (Coinbase 和 Circle) 先下跌後在尾盤回升，」他說。「在投票結果出爐前，兩支股票可能都會承受壓力，但這些法案最終會在協商後通過。」

美國總統川普周二晚間在社群媒體貼文中表示，幾位阻止法案推進的眾議院共和黨議員在白宮會議後改變了想法，現在將投票推動立法。

然而，以太幣最近的大漲主要是由投機買盤推動，並未得到實際使用數據支撐。10x Research 的 Markus Thielen 表示：「用戶活躍度保持平穩，網路收入沒有變化，交易費用也只是小幅上升。」儘管如此，以太幣在過去三個月價格仍翻倍。