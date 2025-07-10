鉅亨網編譯段智恆 2025-07-10 23:00

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荷蘭鹿特丹地方法院周四 (10 日) 判處一名前任職於艾司摩爾 (ASML-US) 與恩智浦 (NXPI-US) 的俄籍員工三年徒刑，罪名是違反歐盟對俄制裁法令，將機密技術資訊非法分享給俄羅斯聯絡人。這名 43 歲男子名為 German Aksenov，他被判定犯下電腦入侵、竊取商業機密以及違法提供技術協助等罪行。

ASML前俄籍員工涉洩晶片機密 遭荷蘭法院判刑三年+驅逐出境(圖：REUTERS/TPG)

法院認定，Aksenov 自 2015 年至 2024 年間曾任職於多家半導體企業，包括艾司摩爾與恩智浦。他透過檔案傳送方式，向俄羅斯方面提供與半導體產線建立相關的技術資訊，涉嫌協助當地生產微晶片。根據荷蘭媒體報導，他分享的資訊被認為具備潛在軍事與戰略用途，可能對烏克蘭造成間接影響，並威脅國際安全與穩定。

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檢方原先指控 Aksenov 以金錢交易設計手冊，並與俄羅斯聯邦安全局 (FSB) 有聯繫。不過，法院最終未能確認其是否收取報酬，因此刑期低於檢方原求刑的四年。Aksenov 自 2023 年 8 月遭逮捕後持續羈押至今，未來服刑期滿後將被禁止進入荷蘭境內長達 20 年。

Aksenov 否認與俄羅斯情治機構有任何聯繫。《路透》引述荷蘭通訊社 ANP 報導指出，他堅稱自己並非間諜，亦未出賣資料換取報酬。儘管如此法院仍強調，「向俄羅斯提供建議與技術，是極其嚴重的行為，可能增強其軍事或戰略能力，從而危及全球安全。」