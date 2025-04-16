ASML新增訂單銳減45% Q2營收力拚持平 歐股開盤挫6%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-16 15:52

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全球微影設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 今 (16) 日公布 2025 年第一季財報，整體營收符合預期，不過，由於新增訂單僅 39.36 億歐元，相較於前季取得的新訂單 70.88 億歐元，大減 45%，也讓 ASML 歐股開盤即重挫 6%，業界預期，新增訂單減少是來自於關稅所造成客戶採購相對保守的影響。

ASML 第一季營收 77 億歐元，季減 16.4%，淨利 24 億歐元，季減 12.6%，毛利率 54%，季增 2.3 個百分點，第一季度訂單金額為 39 億歐元，其中 12 億歐元為 EUV 訂單。

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展望第二季，ASML 預估，第二季營收約 72 至 77 億歐元之間，季減 0-7%，毛利率約 50-53%， 估研發成本約為 12 億歐元，銷售與管理費用 (SG&A) 約為 3 億歐元，也重申 2025 年的營收介於 300-350 億歐元，毛利率約 51% 至 53%。

ASML 總裁暨執行長 Christophe Fouquet 表示，第一季總營收符合預期為 77 億歐元，毛利率為 54.0%，高於指引，主要受惠於 EUV 的產品組合以及表現達標。公司在第一季完成了第五台 High NA EUV 系統出貨，目前市場已有三家客戶採用。

Christophe Fouquet 說，目前客戶與公司互動來看，可滿足 2025 與 2026 年為成長年的預期設定。然而，最近的關稅措施增加總體經濟環境的不確定性，預期這樣的情況將持續一段時間。