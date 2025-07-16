鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-16 13:50

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全球半導體設備供應龍頭 ASML (艾司摩爾) (ASML-US) 周三 (16 日) 公布 2025 年第二季財報，其關鍵數據遠超市場預期，展現強勁表現。

〈財報〉ASML第二季營收、淨利潤全面超出市場預期(圖:shutterstock)

數據顯示，公司第二季淨銷售額達 76.92 億歐元，位居財測區間高端，並高於分析師預期的 75.2 億歐元。淨利潤為 22.9 億歐元，同樣超出分析師預期的 20.4 億歐元。

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第二季財報亮點

本季主要亮點包括：

• 毛利率： 達到 53.7%，超出財測，主要受惠於升級業務增加和一次性費用降低。

• 基本每股盈餘 (EPS)： 為 5.90 歐元。

• 淨訂單： 高達 55.41 億歐元，遠超市場預期的 44.4 億歐元。其中，極紫外光 (EUV) 系統訂單貢獻 23 億歐元。ASML 製造的 EUV 機器是生產全球最先進晶片所必需的。

展望未來，ASML 預期：

• 第三季淨銷售額： 介於 74 億至 79 億歐元之間，毛利率預計為 50% 至 52%。

• 第三季研發成本： 約為 12 億歐元。

• 第三季銷售、一般及行政費用 (SG&A)： 約為 3.1 億歐元。

• 2025 全年： 預計總淨銷售額將較 2024 年成長約 15%，全年毛利率約為 52%。

公司展望

ASML 總裁暨執行長 Christophe Fouquet 表示，第二季的總淨銷售額達到 77 億歐元，處於財測區間的頂端，毛利率表現也高於預期。他同時指出，人工智慧 (AI) 仍是產業需求的主要驅動力。

不過他也警告，由於宏觀經濟和地緣政治發展帶來的不確定性增加，目前無法確認 2026 年能實現成長。此外，美國關稅政策也為公司帶來不確定性。

本季 ASML 已出貨第一台 TWINSCAN EXE:5200B 系統，這款被稱為 High NA(高數值孔徑) 的下一代 EUV 工具是 ASML 未來成長的關鍵。