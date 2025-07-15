白宮顧問：關稅未推升通膨 因川普成功讓美國人「愛國消費」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-15 02:14

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據《CNBC》周一 (14 日) 報導，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）稱，川普關稅政策尚未引發廣泛通膨，因為總統說服美國人購買本土產品，進口需求大幅下降。他稱「數據中有很多愛國主義」，但批評者質疑此說法。

白宮經濟顧問稱川普關稅政策未引發通膨，原因是美國人的「愛國消費」，但經濟學家質疑。(圖:Shutterstock)

當被問及為何川普保護主義政策未如許多經濟學家警告般推升物價時，哈塞特在回應：「我認為數據中有很多愛國主義」。他引用白宮最新報告，顯示進口商品價格在去年 12 月至 5 月間下跌。

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愛國消費降低進口需求

哈塞特認為，美國人因川普總統的領導力，認知到購買美國產品不僅能獲得更好的產品，也讓社區更強大。他指出，正因為人們偏好美國產品，進口需求大幅下降，即使有關稅存在，價格仍在下跌。

哈塞特也主張，與美國有貿易逆差的國家正在承擔關稅成本，而非將更高價格轉嫁給美國消費者。

批評者質疑說法

不過，川普關稅仍預期會在今年推升物價。批評者指出，川普至少暫時撤回了一些最大規模的關稅計劃，包括 4 月初「解放日」宣布的許多措施。

其他人則注意到，許多進口商預期關稅來臨而囤積商品，降低了關稅對物價的短期影響。耶魯大學預算實驗室經濟學總監 Ernest Tedeschi 寫道，白宮報告使用的方法論「會低估關稅對其進口指數的影響」。