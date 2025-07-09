鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-09 17:20

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Google (GOOGL-US) 亞太區人工智慧（AI）與新興科技政策負責人 Eunice Huang 週三（9 日）在新加坡舉行的 Reuters NEXT Asia 論壇上表示，Google 目前的 AI 投資重點主要集中在技術基礎建設上。

Google AI支出策略曝光：重金投資技術基礎設施。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，Huang 引述 Google 執行長的說法指出：「在這個充滿潛力的 AI 發展初期階段，投資不足的風險遠高於過度投資，」凸顯 Google 積極發展 AI 的決心。

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今年 4 月，Google 母公司 Alphabet 表示，儘管美國關稅引發動盪，但該公司仍承諾今年斥資約 750 億美元擴建資料中心，並試圖向投資者保證其 AI 計畫正在產生良好的回報。