Google AI支出策略曝光！重金投資技術基礎設施
鉅亨網編譯莊閔棻
Google (GOOGL-US) 亞太區人工智慧（AI）與新興科技政策負責人 Eunice Huang 週三（9 日）在新加坡舉行的 Reuters NEXT Asia 論壇上表示，Google 目前的 AI 投資重點主要集中在技術基礎建設上。
根據《路透》報導，Huang 引述 Google 執行長的說法指出：「在這個充滿潛力的 AI 發展初期階段，投資不足的風險遠高於過度投資，」凸顯 Google 積極發展 AI 的決心。
今年 4 月，Google 母公司 Alphabet 表示，儘管美國關稅引發動盪，但該公司仍承諾今年斥資約 750 億美元擴建資料中心，並試圖向投資者保證其 AI 計畫正在產生良好的回報。
與此同時，Meta 平台 (META-US) 也積極加碼 AI 佈局，不但成立名為「Superintelligence Labs」的新 AI 部門，還加快從矽谷挖角頂尖 AI 人才，以抗衡 Google、OpenAI 與 Anthropic 等競爭對手。
延伸閱讀
- AI設計藥物進入人體臨床試驗！Google醫療科技再掀突破
- Google AI摘要遭歐盟反壟斷投訴！出版商要求提供退出選擇
- AI冒充盧比歐發動詐騙攻擊！美國國務院示警資安風險升高
- Google AI搜尋新時代來臨：傳統搜尋引擎流量加速崩解
下一篇