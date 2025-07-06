《華爾街日報》警告：川普逼聯準會降息為財政赤字買單 後果可能非常嚴重

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-06 17:10

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《華爾街日報》資深央行記者 Greg Ip 指出，美國總統川普頻頻施壓聯準會（Fed）降息，試圖降低政府赤字的融資成本，不僅是為了刺激經濟，更是為了替他剛通過的《大而美法案》提供低成本的融資支持。

川普逼聯準會降息為財政赤字買單 ，後果可能非常嚴重。(圖：Shutterstock)

Ip 指出，不同於以往以經濟刺激為主，此次降息要求更明確是要服務於川普的財政政策，這種「財政主導」策略在短期內或許有助於推升市場，但長期恐帶來通膨與經濟停滯的重大風險。

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所謂「財政主導」，即央行將主要任務從穩定通膨與就業轉為服務政府融資需求。Ip 指出，這種模式過去常見於如阿根廷等新興市場，最終常導致惡性通膨與經濟動盪。雖然美國目前尚未完全走上這條路，但潛在風險不容忽視。

然而，Ip 也指出，財政主導可能需要數年才會顯現負面效果，但其短期刺激效果對市場具有吸引力，已成股市頻創新高的背景因素之一。儘管美國聯準會尚未完全淪為政治工具，但川普的作為正在重新定義央行與政府之間的關係。

歷史上，美國聯準會也曾多次在戰時或特殊時期配合政府發債，包括一戰、二戰及 1960 年代，結果助長通膨壓力。

自 1980 年代以降，聯準會努力保持獨立，2008 至 2014 年的量化寬鬆與低利率政策，雖屬寬鬆，但基於自身經濟判斷，非出自總統命令，因此不被視為「財政主導」。

川普試圖改寫規則。傳統經濟邏輯遭挑戰

根據傳統經濟學觀點，政府大規模舉債將推高市場利率，進而削弱減稅政策的效果。然而川普試圖逆勢操作，迫使聯準會壓低利率，以避免這一連鎖反應。

為了規避傳統的債券發行可能推高長期利率的風險，美國財政部也發出訊號，表示債券發行將傾向短期證券和國庫券，其目的，就是為避免長期利率上升對政府融資成本的衝擊。

根據 Ip，這種策略存在風險，如果短期利率跳升，成本會迅速衝擊預算。而川普顯然不打算讓這樣的情況發生，強調將安排支持低利政策的人進入聯準會。

這種強勢介入的做法，在投資人看來，短期內有助刺激市場，也成為近期股市屢創新高的主因之一。

美國赤字規模驚人 市場殖利率卻意外下滑

Ip 引用負責任聯邦預算委員會數據指出，眾院共和黨提案將赤字從去年 1.8 兆美元（占 GDP 6.4%）擴大至 2034 年的 2.9 兆美元（占 GDP 6.8%）。

而日前通過的《大而美法案》還更進一步，十年赤字將達 3 兆美元，若臨時減稅政策延長，恐升至 3.3 兆，占 GDP 的 7.9%。

儘管赤字規模空前，但 10 年期美債殖利率卻從 5 月的 4.55% 降至 4.35%。

高盛經濟學家認為，未來接任鮑爾的聯準會主席可能不像他如此關注赤字問題，代表更積極的寬鬆政策將接踵而至。