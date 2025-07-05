川普《大而美法案》引爆美國債務危機！美元下跌、黃金受惠

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-05 16:20

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美國總統川普於當地時間 7 月 4 日下午正式簽署《大而美法案》，使這項具高度爭議性的法案正式生效。《紐約時報》警告，該法案將美國帶上更具風險的財政道路，並引發市場對債務危機的高度關切。國際貨幣基金組織（IMF）也指出，法案將進一步擴大美國財政赤字，與其建議美國中期應削減赤字的立場相悖。

川普《大而美法案》引爆美國債務危機。(圖：REUTERS/TPG)

部分投資人擔心，美國龐大債務恐持續壓抑美元表現。今年上半年美元指數已重挫 10.8%，創下 1973 年以來最差紀錄。若跌勢延續，全球資金恐將加速撤離美元資產，影響資金流向與配置。

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《大而美法案》恐將加劇美國財政赤字

國際貨幣基金組織（IMF）發言人科扎克（Julie Kozack）表示，《大而美法案》會進一步擴大美國的財政赤字，而降低財政赤字是穩定美國債務水準佔國內生產毛額比重的關鍵，且行動越早，調整空間越大。

近年來，IMF 一直建議美國透過提高稅收來填補財政赤字，但該法案延續了川普政府第一任期的政策，並增加新的減稅措施。

IMF 目前正評估該法案對全球經濟的潛在影響，並將納入 7 月底發布的《世界經濟展望報告》。

IMF 第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）也曾警告，應警惕美國「持續上升的債務」，美國政府需盡快削減財政赤字，以應對由關稅政策引發的廣泛擔憂。

與此同時，《紐約時報》也指出，《大而美法案》將使未來 10 年美國赤字增加超過 3 兆美元，同時減少長期稅收收入，可能改變美國財政路線，並引發市場對債務危機的憂慮。

該法案也大幅削減聯邦醫療補助，美國國會預算辦公室估計將有近 1,200 萬人因此失去健保。

英國《衛報》批評，《大而美法案》重創低收入族群，諷刺支持該法案的美國政客為「反向羅賓漢」、「劫貧濟富」。

該報指出，約 30% 美國人口（年收 5 萬美元以下）是此政策最大受害者，且其中不少人曾支持川普與共和黨，如今卻面臨醫療與福利遭砍，形同被背叛。

《大而美法案》四大核心內容

川普簽署的《大而美法案》包括四大核心內容：

永久化 2017 年減稅政策 大幅削減聯邦醫療補助支出 一次性將債務上限提高 5 兆美元 取消電動車稅收優惠

不過，爭議性的「第 899 條款」則在最終版本中被刪除。該條款針對實施「歧視性稅收政策」的國家政府、企業、個人、主權財富基金、退休基金及私人信託等徵收懲罰性稅收。

中國興業研究表示，法案將使得美國財政前景顯著惡化，2017 年減稅法案永久化是財政赤字惡化的主要來源。2026 財年（今年 10 月開始）財政赤字將立即顯著惡化，赤字率將由 6% 攀升至 7% 到 7.5%。

短期而言，美國財政赤字擴張有助於托底經濟，提高經濟軟著陸機率。對美債殖利率而言，美國經濟軟著陸和再通膨，奠定了美債殖利率居高難下的基調，關稅威脅捲土重來、債務上限提高後供給衝擊等因素，則顯著增加了收益率的上行風險。

從歷史來看，當債務上限單次提高超過 1 兆美元時，未來 6 個月美債殖利率都傾向上行。此次提高 5 兆美元，對美債殖利率將有較強推升作用。預計第三季 10 年期美債殖利率有再度衝擊 5% 的可能。

對黃金而言，美國財政前景惡化、美元信用被侵蝕仍是核心交易邏輯。興業研究指出，歷史上財政赤字惡化年份，金價大概率錄得上漲。

對美元指數而言，中長期來看，財政赤字對美元多為利空。海外投資者對美國債務永續的質疑損害美元信用，本輪「去美元化」仍在延續，美元指數長期中樞水準下移。

《大而美法案》使傳統產業受惠，新能源產業遭打擊

不過，也有部分傳統產業預期受益，包括：

石油與天然氣：新油氣開採租約釋出、碳捕捉補貼增加、可抵扣開發成本，業界稱此為「本壘打」。

半導體：在美設廠稅收抵免自 25% 增至 35%，限 2026 年底前動工，有利英特爾 (INTC-US) 與美光 (MICR-US) 等企業。

軍工：五角大廈將投入 1500 億美元於艦艇、飛彈與「金穹」反導系統，利好洛克希德馬丁 (LMT-US) 與帕蘭提爾科技 (PLTR-US) 。