特斯拉賣碳收入將受重創！馬斯克對川普《大而美法案》「覺醒」太晚？

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-05 13:24

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特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克曾捐出超過 2.5 億美元支持美國總統川普重返白宮，試圖影響美國新能源政策方向。然而如今川普推出的《大而美法案》（Big and Beautiful Act）卻意外成為壓垮特斯拉的政策炸彈，可能讓公司損失數十億美元，陷入財務困境。

特斯拉賣碳收入將受重創。(圖：Shutterstock)

川普《大而美法案》廢除碳排放積分交易關鍵規則，將企業燃油經濟性標準罰款設為零，消除傳統車企購買特斯拉碳積分的動力，而這正是特斯拉近年來獲利的重要來源。

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特斯拉碳積分成獲利命脈 政策變動恐致虧損

今年第一季度，特斯拉碳積分銷售收入達 5.95 億美元，超過其 4.09 億美元的淨收入，若無該收入，則特斯拉將陷入虧損。

根據公司財報，2024 年特斯拉透過在全球銷售碳排放積分獲得 28 億美元收入，較 2023 年的 18 億美元大幅成長，佔其 71 億美元年度淨利的 39%。自 2015 年以來，該公司透過此項業務累計獲得超過 110 億美元收入。

根據特斯拉內部消息，約四分之三的碳積分收入來自美國市場。如今企業平均燃油經濟性標準罰款歸零，傳統汽車製造商將失去購買碳積分的動力，特斯拉收入恐大幅滑落。

特斯拉碳交易體系受威脅：聯邦企業平均燃油經濟性標準系統遭法案削弱

美國目前有三套碳排放信貸制度，包括美國環保署（EPA）的溫室氣體排放標準、加州基於電動車和混合動力車銷售的系統，以及聯邦企業平均燃油經濟性標準。

《大而美法案》針對的正是聯邦企業平均燃油經濟性標準系統，過去該系統可對不達標廠商徵罰，並鼓勵購買碳積分以免罰。

生物多樣性中心專家 Dan Becker 表示：「若違規沒有代價，就不會有人再購買合規積分。」儘管特斯拉與多家車廠簽有多年合約，但其中常包含「不可抗力」條款，若因法規改變導致市場失效，合約恐提前終止。

特斯拉一位高層直言：「市場的長期前景已經崩塌，川普動作如此迅猛激烈，整個碳積分計畫可能會瞬間瓦解。」

特斯拉多元業務遭受波及 補貼與稅收減免全面失守

除了碳積分，川普政策也將重創特斯拉其他核心業務，包括電池製造、約 2600 個美國超級充電站網路、太陽能屋頂以及商業和住宅電池儲能包業務幾乎都將失去重要的聯邦支持或稅收減免。

最具殺傷力的是原訂針對購買或租賃電動車的 7,500 美元聯邦稅收抵免，將於今年 9 月底取消，使特斯拉產品失去價格競爭優勢。

此外，川普一貫的不可預測關稅政策也將干擾特斯拉全球供應鏈，進一步衝擊其對鋰、鎳等關鍵電池材料的進口。

特斯拉對抗乏力 馬斯克反擊失效、政策壓力續增

儘管馬斯克擁有龐大的政治捐款資金，但其反擊能力似乎有限。商業界的許多馬斯克盟友也支持這項將延長個人所得稅減免的法案。投資者 Keith Rabois 表示：「阻止稅收上調非常重要。」

有投資人指出，馬斯克低估川普的反轉政策力道，過度賭注在政治投資，導致如今全面受創。一位特斯拉前高層表示：「這是糟糕的政策，對特斯拉的盈利能力造成毀滅性打擊。馬斯克終於意識到了這一點，但為時已晚。」

馬斯克於社群媒體頻繁抨擊法案為「噁心」，並威脅將捐款用於對抗支持該法案的議員，但效果有限。