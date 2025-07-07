鉅亨網編輯林羿君 2025-07-07 01:00

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美國財政部長貝森特週日 (6 日) 表示，美國即將在 7 月 9 日加徵關稅的最後期限之前達成幾項貿易協議，並預計未來幾天將發布幾項重大聲明。此外，也將向 100 個與美國貿易往來不多的較小國家寄信，通知這些國家將面臨川普最初在 4 月 2 日「解放日」設定的較高關稅稅率，8 月 1 日起徵。

美財長：將寄信給100個國家 關稅回到「解放日」水準。(圖:shutterstock)

貝森特周日接受 CNN 新聞節目時說，「未來 72 小時，我們會非常忙碌。」他所指的是川普對等關稅 7 月 9 日大限所剩的時間。

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川普日前表示，他已簽署一些信函，這些信函將於 7 日發出可能最初有 12 封。他拒絕透露具體是哪些國家，僅表示這些指令涉及「不同的金額、不同的關稅水平，以及略有不同的表述」。

貝森特稱，川普總統將致函美國的部分貿易夥伴，告知他們，若不推進談判，那麼 8 月 1 日這些國家將回到 4 月 2 日的關稅水準。因此我認為很快就會看到很多協議。

他強調說，這並非表示 8 月 1 日是「新的截止日」，而是要向各國講明白，沒有達成協議會有甚麼後果。

在 4 月 2 日被列為目標的 50 多個經濟體中，部分國家面臨的關稅將高達 50%。數週來，川普政府一直宣稱多項協議即將達成，但目前僅公佈了與英國的有限框架協議、與中國的休戰協議，以及川普簡要概述的與越南的協議。