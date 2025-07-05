馬斯克急了！不滿川普《大而美法案》、欲創「美國黨」拿下參眾議院

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-05 15:50

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在美國總統川普於 7 月 4 日正式簽署《大而美法案》後，馬斯克再次於 X 上公開表態，考慮組建新政黨「美國黨」（America Party），並發起發起網路投票詢問民意，以挑戰傳統民主、共和兩黨的政治壟斷。

馬斯克不滿川普《大而美法案》、欲創「美國黨」拿下參眾議院。(圖：Shutterstock)

馬斯克在 X 發文上具體指出：「實現這個目標的一種方法，是聚焦 2 到 3 個參議院席位和 8 到 10 個眾議院席位。」

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馬斯克強調，若能成功奪取參眾議院的部分席位，將能在關鍵法案投票中發揮重大影響力。他說：「鑑於立法差距極其微小，這足以對有爭議的法律起到決定性作用，確保它們真正符合人民的意願。」

針對馬斯克的言論，有網友就叫 X 平台的 AI 助理 Grok 進行解釋。馬斯克隨後也轉發了 Grok 這段話，表示對這項解釋的認可。

Grok 回應稱，馬斯克的意思是，透過「美國黨」拿下一些參眾兩院的席位，在投票結果搖擺之際，用這些席位「迫使法案（的投票結果）面向真正的人民，而不是那些在密室喝著威士忌密謀的精英們低頭」。

儘管目前馬斯克尚未說明具體參政計畫或提名人選，但他當天連續轉發與新政黨相關貼文，積極為成立「美國黨」造勢，並為自己「打氣加油」。