鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-06 12:00

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以色列一位官員透露，該國已決定派遣代表團前往卡達，就可能的加薩人質和停火協議展開談判，重新點燃結束這場近 21 個月戰爭的希望。

加薩停火有望？以色列派代表赴卡達談判、總理納坦雅胡週一見川普。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，以色列談判代表團將於週日（6 日）飛往卡達。不過，哈瑪斯盟友中的一名巴勒斯坦激進派官員表示，雙方在加薩人道援助、通過南部拉法口岸通往埃及的通行權，以及以色列部隊撤離的時間表上仍存在疑慮。

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巴勒斯坦組織哈瑪斯週五（4 日）表示，其以「積極精神」回應了美國支持的加薩停火提案。幾天前，美國總統川普表示，以色列已同意「最終確定」為期 60 天的停火協議所需的「必要條件」。

以色列總理納坦雅胡預計週一（7 日）赴華盛頓與川普會面，但尚未對川普的停火宣言作出回應。

哈瑪斯與以色列在公開聲明中仍然存在很大的分歧，特別是納坦雅胡強調哈瑪斯必須解除武裝，但哈瑪斯至今拒絕討論此事。

以色列媒體報導，政府已收到並正在審閱哈瑪斯對停火提案的回應，並正在審查中。哈瑪斯被認為扣押約 20 名活人質，成為雙方談判中的重要議題之一。

這場持續多年的以巴衝突在 2023 年 10 月 7 日急劇升級，當天哈瑪斯襲擊以色列南部，根據以色列官方統計，造成約 1200 名以色列人喪生，並劫持 251 名人質。

加薩衛生部表示，以色列的報復性軍事行動已導致超過 57,000 名巴勒斯坦人死亡，並引發嚴重飢餓危機及內部流離失所，甚至遭指控犯下種族滅絕及戰爭罪。