美國擬撥款5億美元援助加薩！GHF人道行動引發中立性與安全疑慮

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-07 13:50

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根據兩名知情人士與兩位前美國官員指出，美國國務院正評估是否撥款 5 億美元給「加薩人道基金會」（Gaza Humanitarian Foundation，GHF），以支援受戰火重創的加薩地區。若計畫成真，將使美國更深度介入這項充滿爭議的加薩援助行動。

美國擬撥款5億美元援助加薩。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，這筆資金預計將由「美國國際開發署」（USAID）提供，而該機構目前正在逐步被整合進美國國務院。由於此案高度敏感，所有消息來源皆要求匿名。

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部分美國官員對援助計畫表示擔憂，特別是在 GHF 設置的援助分發點，巴勒斯坦平民曾遭到槍擊致死，引發國際社會關注。同時，GHF 也因被指缺乏中立性，遭聯合國及其他人道組織批評。

GHF 於 5 月 19 日以色列解除援助封鎖後才開始行動。但自展開運作以來，已因群眾過多兩度暫停物資發放，甚至有高層辭職。加薩地區目前有超過 230 萬人面臨嚴重糧食危機，極需外界援助。

報導指出，GHF 實際資金來源仍不明朗。雖然美國與以色列均聲稱未直接資助該基金會，但兩國政府仍持續敦促聯合國與其他國際組織與 GHF 合作。

據悉，美國芝加哥的私人股權公司 McNally Capital 對負責 GHF 援助物流與安全的承包商擁有經濟利益，負責監督 GHF 在該地區援助分配中心的物流和安全。

最為川普政府推動「美國優先」外交政策的一環，美國國際開發署近年已被大幅裁減，約 80% 的援助項目被取消，眾多職員面臨裁撤。

消息人士透露，這筆 5 億美元撥款是由 USAID 代理副署長 Ken Jackson 大力推動，他同時參與該機構重整行動。據悉，這筆資金是應以色列方面請求，預計支持 GHF 營運 180 天。

部分美方官員希望，若資金獲批，應由具經驗的國際非政府組織參與實際援助行動，以提升效率與信任度。不過，預計以色列方面將反對此舉。

根據加薩醫院方面表示，自 6 月 1 日至 3 日，GHF 設立的分發點附近爆發多起暴力事件，導致超過 80 人遭槍殺、數百人受傷。目擊者指控以色列軍隊開槍，但以軍僅承認對「可疑人員」發射警告彈或實彈。