加薩停火露曙光！川普：以色列已同意60天停火條件

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-02 10:50

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美國總統川普週三（2 日）於 Truth Social 發文表示，以色列已同意在加薩地區實施為期 60 天的停火協議，並警告哈瑪斯若不接受此一協議，局勢將「只會更糟」。

川普：以色列同意加薩60天停火條件、警告哈瑪斯盡速接受。(圖：Shutterstock)

川普指出：「我的代表今日與以色列就加薩問題進行了一次漫長而富有成果的會談。以色列已同意達成 60 天停火協議的必要條件，在此期間，我們將與各方合作，結束戰爭。」

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川普同時表達對卡達與埃及調解角色的肯定，稱兩國已為達成協議做出巨大努力，他們將遞交最終提案。

他還語氣強硬地警告：「為了中東的利益，我希望哈馬斯能夠接受這項協議，因為情況不會好轉，只會惡化。」

此番宣布正值川普準備於下週一（7 日）在白宮接待以色列總理納坦雅胡之際。屆時雙方將針對停火協議、人質釋放及戰爭終結等議題進行深度會談。

川普近期不斷對以色列與哈瑪斯施壓，希望促成更長時間的停火並改善加薩人道危機。

川普樂觀看待下週協議達成 納坦雅胡表態願意談判

川普此前接受訪問時也表示，納坦雅胡「想要」停火，且他相信下週能達成具體協議。

不過，目前最大的障礙仍在於，哈瑪斯堅持停火協議中必須包括戰爭全面終止的條件。目前仍有約 50 名人質在加薩遭扣留，估計其中不到一半仍然生還。

根據統計，自 2023 年 10 月 7 日衝突爆發以來，加薩已有超過 5.6 萬人死亡、13.3 萬人受傷，地區糧食與基本物資嚴重短缺，人道危機持續惡化。

另一方面，葉門胡塞武裝也公開表態支持加薩，胡塞媒體辦公室副主任表示，除非以色列停止軍事行動，葉門不會終止對加薩的支援。