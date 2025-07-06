鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-06 14:10

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根據英國《每日電訊報》週六（5 日）報導，在伊朗與以色列持續 12 天的衝突期間，伊朗發射的導彈擊中以色列五處重要軍事設施。儘管攻擊嚴重，以色列方面並未對外公佈相關資訊，疑似有意隱瞞實際損失。

英媒曝光！伊朗導彈精準襲擊以色列五處軍事設施。(圖：Shutterstock)

《每日電訊報》引用美國奧瑞岡州立大學所提供的衛星雷達數據分析指出，伊朗共發射六枚導彈，精準打擊五處以軍設施，其中包括：特爾諾夫空軍基地（Tel Nof Airbase）、格利洛特情報中心（Glilot Base），與 Zipporit 裝甲與武器製造基地（Zipporit armor and weapons production base）。

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若將其他已知目標納入統計，在為期 12 天的衝突中，伊朗累積對 40 多處以色列重要目標實施了打擊，規模遠超外界預期，顯示伊朗在精準導引與情報掌握方面具備一定能力。

因應軍事審查制度，以色列政府禁止媒體公佈國防軍基地與敏感地點遭襲的細節，以避免伊朗藉此調整飛彈參數。

對於媒體詢問，以色列國防軍僅發聲明表示，「所有相關部隊在整場行動中維持職能的連續性」，未對具體損害回應。

雖然雙方已於 6 月 24 日宣布停火，但多方分析認為，以色列與伊朗的地緣政治與軍事對抗根本問題仍未解決。