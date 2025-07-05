鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-05 19:20

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美國總統川普於近日宣布與越南達成貿易協定，將對來自越南的商品課徵 20% 關稅，並對原產於第三國、經越南轉運至美國的貨品加徵 40%「轉運關稅」，矛頭直指中國製造商利用越南規避美國高額關稅的行為。

川普越南關稅協議劍指中國！轉運貨40%重稅、中國出口承壓。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，長期以來，中國出口商透過將商品經越南轉運至美國，試圖逃避直接出口所面臨的高關稅。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）曾指出，約三分之一的越南出口產品實際上來自中國，並批評越南成為「共產中國的殖民地」。

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邁阿密大學副教授 Yao Jin 指出，這項協議針對中國轉運貨構成打擊，但越南若要實施，需明確區分何為「越南製造」、何為「轉運貨」，執行難度極高。

滙豐銀行亞洲首席經濟學家 Frederic Neumann 也警告，若新規僅針對未經加工的中國貨品，影響有限；但若新政策連帶波及含中國零組件的越南商品，恐將重創越南出口產業。

歐亞集團中國區主管 Dan Wang 則表示，目前尚未清楚關稅門檻如何認定，中國零件含量比例將成關鍵。

越南對美貿易順差暴增，中美供應鏈關係再受考驗

自川普第一任期以來，隨著越來越多的中國製造商將生產轉移到越南。美國人口普查局的數據顯示，越南對美國的貿易順差從 2018 年的不到 400 億美元增長了兩倍多，去年達到創紀錄的 1235 億美元。

中國海關數據顯示，今年中國對東南亞多國出口量創歷史新高，因為出口商將貨物轉向其他市場，並銷往當地市場或轉運至美國。

分析人士認為，如果以越南和英國的貿易協議為例，美國未來與其他國家達成的協議可能會涉及限制轉運的措施、增加對美國商品的購買承諾，以及「旨在對中國施壓的條款」。

中國強烈反彈，籲勿損害其貿易利益

中國商務部表示，正評估美越協議內容，並敦促其他國家勿以犧牲中國利益換取與美國的貿易合作。

前美國貿易談判代表 Stephen Olson 指出，中國可能會認為美國正在「利用對等關稅談判，迫使第三國試圖將中國擠出供應鏈」