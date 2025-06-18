以色列坦克再轟炸加薩爭搶物資平民！釀59人死亡、221人受傷

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-18 09:10

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以色列坦克週二（17 日）在加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）朝一群排隊等待援糧的平民開火，造成至少 59 人死亡、221 人受傷，成為近期以色列與加薩戰爭升級以來最血腥的事件之一。現場影片顯示，街道上橫陳著多具血肉模糊的遺體，場面慘烈。

以色列坦克再轟炸加薩援糧民眾。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透社》報導，數千名民眾聚集在汗尤尼斯東部主幹道，等待援助卡車發放食物時，以色列軍方坦克突發兩枚炮彈。

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一名傷者 Alaa 在納瑟醫院受訪時指控：「以軍先讓我們靠近，讓所有人聚集起來，然後突然開炮。這些人只是想為孩子找點麵粉，卻被炸得四分五裂。」

Alaa 悲痛地表示：「沒有人憐憫這些人。這些人正在死去，他們被撕裂，只為了給孩子們弄點食物。」由於傷患過多，當地居民只能以私家車、三輪車與驢車將傷者緊急送往醫院。

對於事件爆發，以色列國防軍（IDF）則發出聲明稱：「我們注意到汗尤尼斯某處援助卡車附近有大量群眾接近我軍部隊，並發生開火事件。事件細節仍在調查中。」

不僅如此，加薩其他地區當日還有 14 人死於以軍空襲與槍擊，使得週二單日死亡總數達至少 73 人。

以色列近來將大部分援助交由美以支持的「加薩人道主義基金會」（GHF）分配。GHF 表示，這次攻擊事件並非發生在其管理的援助點，而是鄰近聯合國世界糧食計劃署（WFP）的地點。GHF 也強調，自營運以來已安全分發超過 300 萬份餐食，從未發生安全事故。

這場戰爭自 2023 年 10 月哈瑪斯突襲以色列並造成逾 1,200 人死亡後爆發，以色列展開對加薩大規模報復軍事行動。

根據加薩衛生部統計，目前已有將近 55,000 名巴勒斯坦人，因以色列隨後對加薩的軍事攻擊而喪生，人口達 230 萬的加薩地區大多數人被迫流離失所，飢荒與人道危機持續惡化。