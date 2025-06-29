加薩指控：美國以色列在援助麵粉袋內「藏毒品」
鉅亨網編譯莊閔棻
加薩當局近日發表聲明，揭露在由美國與以色列支持的加薩援助點所發放的面粉袋中，竟發現含有具高度成癮性的鴉片類止痛藥物「羥考酮」（Oxycodone）。
加薩地區媒體辦公室指出，已有四位民眾提供證詞，指部分藥物疑遭碾碎混入援助面粉後，由美方主導的援助分發點釋出，對加薩公眾健康構成重大威脅。當局稱「以色列正在使用『毒品』作為對付平民的軟武器。」
這些含羥考酮面粉來自「加薩人道主義基金會」（GHF）自 5 月 26 日展開的援助行動。該組織據報導由美國私人軍事承包商提供支持，並由以色列軍隊保護。美國國務院已於 6 月 26 日批准向其提供 3,000 萬美元資金。
在加薩官方聲明公布前，多張疑似顯示藥片混入面粉的照片已在社交媒體流傳。醫療資料指出，羥考酮雖常用於癌症病患止痛，但具有高度成癮性，可能出現呼吸併發症、產生幻覺等症狀，甚至可能危及人體生命安全。
加薩藥劑師哈馬德指控，以色列正透過援助面粉暗中輸入羥考酮；巴勒斯坦醫師納達亦強調，這是意圖瓦解整體社會意識的惡意行為。加薩禁毒委員會則呼籲民眾領取食品時務必仔細檢查，若發現異常請立即通報。
據悉，為推動民眾由北加薩遷往南部，以色列已經制定計劃，在加薩南部和中部設立四個援助分發點。此舉被認為是以色列想要繞過聯合國管道，分發援助物資的一種形式，遭到了國際社會和聯合國反對。
GHF 被指實則是「偽裝成援助者的屠殺者」，正迫使巴勒斯坦人在挨餓和冒著生命危險去獲取少量食物中做選擇。
聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）指出，GHF 援助點三日內已發生多起平民死傷事件，顯示以色列對加薩民眾實施過度武力。他直言，針對手無寸鐵、僅求基本食物的平民展開致命襲擊，嚴重違反國際法，已構成戰爭罪行。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 歐盟調查以色列對加薩攻勢：疑違反人權合作協議
- 以色列坦克再轟炸加薩爭搶物資平民！釀59人死亡、221人受傷
- 美國擬撥款5億美元援助加薩！GHF人道行動引發中立性與安全疑慮
- 駁斥哈米尼「伊朗戰勝」說法 川普：本來努力要解除制裁 現在不努力了
下一篇