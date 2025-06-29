鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-29 21:00

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加薩當局近日發表聲明，揭露在由美國與以色列支持的加薩援助點所發放的面粉袋中，竟發現含有具高度成癮性的鴉片類止痛藥物「羥考酮」（Oxycodone）。

加薩指控：美國以色列在援助麵粉袋內「藏毒品」。(圖：REUTERS/TPG)

加薩地區媒體辦公室指出，已有四位民眾提供證詞，指部分藥物疑遭碾碎混入援助面粉後，由美方主導的援助分發點釋出，對加薩公眾健康構成重大威脅。當局稱「以色列正在使用『毒品』作為對付平民的軟武器。」

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這些含羥考酮面粉來自「加薩人道主義基金會」（GHF）自 5 月 26 日展開的援助行動。該組織據報導由美國私人軍事承包商提供支持，並由以色列軍隊保護。美國國務院已於 6 月 26 日批准向其提供 3,000 萬美元資金。

在加薩官方聲明公布前，多張疑似顯示藥片混入面粉的照片已在社交媒體流傳。醫療資料指出，羥考酮雖常用於癌症病患止痛，但具有高度成癮性，可能出現呼吸併發症、產生幻覺等症狀，甚至可能危及人體生命安全。

加薩藥劑師哈馬德指控，以色列正透過援助面粉暗中輸入羥考酮；巴勒斯坦醫師納達亦強調，這是意圖瓦解整體社會意識的惡意行為。加薩禁毒委員會則呼籲民眾領取食品時務必仔細檢查，若發現異常請立即通報。

據悉，為推動民眾由北加薩遷往南部，以色列已經制定計劃，在加薩南部和中部設立四個援助分發點。此舉被認為是以色列想要繞過聯合國管道，分發援助物資的一種形式，遭到了國際社會和聯合國反對。

GHF 被指實則是「偽裝成援助者的屠殺者」，正迫使巴勒斯坦人在挨餓和冒著生命危險去獲取少量食物中做選擇。