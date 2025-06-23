鉅亨網新聞中心 2025-06-23 10:46

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對沖基金橋水基金（Bridgewater Associates）周五 (19 日) 發布一份深度分析報告，對當前美國經濟狀況、關稅政策調整，以及備受關注的「大而美」法案可能帶來的影響進行了全面評估。報告指出，儘管市場定價似乎預示美國經濟已重回正軌，但實際情況遠比表面複雜，挑戰與潛在支撐並存。

橋水基金看美國經濟：衰退風險降低、成長仍有阻力。(圖:shutterstock)

橋水基金觀察到，近期美國債券殖利率回升至近年高位，股市基本收復了年度跌幅，市場波動率也回落至疫情後的平均水平以下，這些數據似乎指向經濟的穩健復甦。

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報告強調，美國經濟仍持續面臨關稅政策的影響，同時政府透過「大而美法案」將政策重心從削減赤字轉向擴大赤字，這將對未來經濟走向產生深遠影響。

橋水分析認為，部分關稅措施的回調，確實有效降低了美國經濟成長面臨的極端尾部風險。此外，如果「大而美法案」能在參議院獲得通過，預計將從明年初為經濟成長提供額外支撐。然而，報告也明確指出，美國經濟成長依然面臨多重阻力，特別是消費者支出可能表現疲軟。

首先，消費者支出預計將進一步放緩。儘管美國消費者展現了一定韌性，但最新的個人消費支出（PCE）數據和服務業支出數據已初步顯現放緩跡象。橋水預計，隨著不確定性持續影響消費者情緒，消費者在未來的支出決策上將更加謹慎。

其次，當前美債殖利率走高反映了市場對財政刺激的預期，但高利率環境可能在財政支持惠及家庭部門之前，就對經濟成長構成壓力。橋水指出，當前利率已回升至本輪週期歷次抑制借貸的水平，這將進一步抑制本就有限的借貸活動，房地產等對利率敏感的行業已顯現這種抑制效應。

再者，勞動市場的疲軟也意味著收入不太可能推動消費反彈。雖然美國就業成長依然強勁，但招聘動能減弱和失業人口重新就業難度增加，顯示整體勞動市場正趨於寬鬆。此外，儘管最近關稅政策有所回調，但企業信心仍顯疲軟，這表明在當前不確定性水平下，特定類型的企業支出仍受到限制。

基於這些分析，橋水預計未來一年美國經濟成長可能呈現溫和放緩態勢，不過經濟出現衰退的可能性，已低於關稅政策回檔及「大而美法案」公佈之前。

關稅帶來的消費需求前置正消退

美國本輪經濟週期的持續主要依賴強勁的消費者支出。然而，橋水分析稱，今年 4 月的美國個人消費支出數據已顯現初步放緩跡象，關稅政策帶來的需求前置效應正在消退，謹慎情緒逐漸滲透到消費決策層面。透過 5 月的信用卡數據，消費放緩的前兆也更加明顯。

橋水認為，可選消費支出的放緩既反映出消費者普遍趨於謹慎，也表明商品需求前置帶來的支撐正在消退。更值得關注的是，消費放緩趨勢已不僅限於受關稅直接影響的領域，旅遊、娛樂和餐飲等服務類別也呈現疲軟態勢，顯示消費放緩現象正在擴散。

公部門向私部門的經濟「接力」面臨挑戰

橋水基金特別關注從公共部門向私人部門的經濟「接力」問題。該機構認為這種交接過程將面臨許多挑戰，因為名義需求是由公共部門和私人部門的總借貸和總支出決定的。當公共部門借貸保持高位且經濟狀況健康時，利率需要保持高位以防止私人部門過度支出，從而防止通膨升溫。

橋水指出，早期川普政府曾提議削減財政赤字，旨在引導利率下行並「重新實現經濟私有化」。然而，這種由公共部門向私人部門的「接力」似乎越來越難以實現。橋水認為，政府借貸和赤字規模將維持在較高水平，甚至可能進一步擴大，特別是在法院可能限制總統徵收關稅權利的情況下。