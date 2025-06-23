橋水基金看美國經濟：衰退風險降低、成長仍有阻力
鉅亨網新聞中心
對沖基金橋水基金（Bridgewater Associates）周五 (19 日) 發布一份深度分析報告，對當前美國經濟狀況、關稅政策調整，以及備受關注的「大而美」法案可能帶來的影響進行了全面評估。報告指出，儘管市場定價似乎預示美國經濟已重回正軌，但實際情況遠比表面複雜，挑戰與潛在支撐並存。
橋水基金觀察到，近期美國債券殖利率回升至近年高位，股市基本收復了年度跌幅，市場波動率也回落至疫情後的平均水平以下，這些數據似乎指向經濟的穩健復甦。
報告強調，美國經濟仍持續面臨關稅政策的影響，同時政府透過「大而美法案」將政策重心從削減赤字轉向擴大赤字，這將對未來經濟走向產生深遠影響。
橋水分析認為，部分關稅措施的回調，確實有效降低了美國經濟成長面臨的極端尾部風險。此外，如果「大而美法案」能在參議院獲得通過，預計將從明年初為經濟成長提供額外支撐。然而，報告也明確指出，美國經濟成長依然面臨多重阻力，特別是消費者支出可能表現疲軟。
首先，消費者支出預計將進一步放緩。儘管美國消費者展現了一定韌性，但最新的個人消費支出（PCE）數據和服務業支出數據已初步顯現放緩跡象。橋水預計，隨著不確定性持續影響消費者情緒，消費者在未來的支出決策上將更加謹慎。
其次，當前美債殖利率走高反映了市場對財政刺激的預期，但高利率環境可能在財政支持惠及家庭部門之前，就對經濟成長構成壓力。橋水指出，當前利率已回升至本輪週期歷次抑制借貸的水平，這將進一步抑制本就有限的借貸活動，房地產等對利率敏感的行業已顯現這種抑制效應。
再者，勞動市場的疲軟也意味著收入不太可能推動消費反彈。雖然美國就業成長依然強勁，但招聘動能減弱和失業人口重新就業難度增加，顯示整體勞動市場正趨於寬鬆。此外，儘管最近關稅政策有所回調，但企業信心仍顯疲軟，這表明在當前不確定性水平下，特定類型的企業支出仍受到限制。
基於這些分析，橋水預計未來一年美國經濟成長可能呈現溫和放緩態勢，不過經濟出現衰退的可能性，已低於關稅政策回檔及「大而美法案」公佈之前。
關稅帶來的消費需求前置正消退
美國本輪經濟週期的持續主要依賴強勁的消費者支出。然而，橋水分析稱，今年 4 月的美國個人消費支出數據已顯現初步放緩跡象，關稅政策帶來的需求前置效應正在消退，謹慎情緒逐漸滲透到消費決策層面。透過 5 月的信用卡數據，消費放緩的前兆也更加明顯。
橋水認為，可選消費支出的放緩既反映出消費者普遍趨於謹慎，也表明商品需求前置帶來的支撐正在消退。更值得關注的是，消費放緩趨勢已不僅限於受關稅直接影響的領域，旅遊、娛樂和餐飲等服務類別也呈現疲軟態勢，顯示消費放緩現象正在擴散。
公部門向私部門的經濟「接力」面臨挑戰
橋水基金特別關注從公共部門向私人部門的經濟「接力」問題。該機構認為這種交接過程將面臨許多挑戰，因為名義需求是由公共部門和私人部門的總借貸和總支出決定的。當公共部門借貸保持高位且經濟狀況健康時，利率需要保持高位以防止私人部門過度支出，從而防止通膨升溫。
橋水指出，早期川普政府曾提議削減財政赤字，旨在引導利率下行並「重新實現經濟私有化」。然而，這種由公共部門向私人部門的「接力」似乎越來越難以實現。橋水認為，政府借貸和赤字規模將維持在較高水平，甚至可能進一步擴大，特別是在法院可能限制總統徵收關稅權利的情況下。
總體而言，橋水基金的報告為美國經濟前景描繪了一幅既有挑戰也有潛在支持的複雜圖景，提醒各方密切關注政策走向及消費者行為變化。
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