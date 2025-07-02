小米將專注中國市場 電動車海外布局暫訂2027年

中國智慧手機大廠小米 ( 01810-HK ) 周三 (2 日) 表示，旗下電動車最快要到 2027 年才會考慮進軍海外市場。小米創辦人暨執行長雷軍在當天的直播中表示，目前公司將專注於中國內需市場，原因是 SU7 與新推出的 YU7 車型訂單相當強勁。

雷軍指出，SU7 自去年 12 月以來，月銷量持續超越特斯拉 (TSLA-US) 的 Model 3，而 YU7 運動休旅車在上週四上市後 18 小時內也接獲大量訂單。根據《路透》週二報導，YU7 訂車排隊時間超過一年，已引發部分消費者不滿。