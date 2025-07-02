小米將專注中國市場 電動車海外布局暫訂2027年
鉅亨網編譯段智恆
中國智慧手機大廠小米 (01810-HK) 周三 (2 日) 表示，旗下電動車最快要到 2027 年才會考慮進軍海外市場。小米創辦人暨執行長雷軍在當天的直播中表示，目前公司將專注於中國內需市場，原因是 SU7 與新推出的 YU7 車型訂單相當強勁。
雷軍指出，SU7 自去年 12 月以來，月銷量持續超越特斯拉 (TSLA-US) 的 Model 3，而 YU7 運動休旅車在上週四上市後 18 小時內也接獲大量訂單。根據《路透》週二報導，YU7 訂車排隊時間超過一年，已引發部分消費者不滿。
儘管不少網友在直播中詢問交車等待時間與產能擴張計畫，雷軍並未正面回應，但表示公司會「努力提升產能」，未提供進一步細節。
小米先前曾表示，最快 2027 年可能展開電動車海外銷售。這也是公司再次重申專注中國市場的短期策略。
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