鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-03 06:00

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「忘掉搜索。」

百度搜索迎十年來最大改版。（圖：Shutterstock）

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2022 年 ChatGPT 橫空出世，搜索是網路圈最先拉響警報的行業。但行業期待的顛覆性變革並未即刻發生。直到 2024 年 7 月，OpenAI 才正式推出 AI 搜索產品 SearchGPT，Google 推出 AI Overviews 應戰。

對百度而言，「忘掉搜索」並非否定搜索價值，而是傳統搜索形態不得不變。

據《第一財經》報導，用戶獲取訊息的渠道已經發生劇變：他們不再將搜索視為唯一訊息入口，海量需求流向抖音、小紅書等平台；同時，百度還要面對包括阿里夸克、秘塔、360 納米搜索等 AI 搜索新勢力玩家的挑戰。

百度此次改版最直接的變化，是經典搜索框變大，成為「智慧框」。原本只支持幾十個字的搜索框，現在能放得下超過千字的長文本，也可以上傳文件，直接集成了 AI 寫作、AI 畫圖等功能。

不過，這些 AI 功能還未全量開放，目前處於灰度梯度測試階段。

趙世奇提到，百度搜索累積上億 MAU（月活躍用戶），很多高頻用戶習慣原來搜索的老樣式，不變可能是最安全的。但在 AI 時代，搜索不僅僅是「找到」、「知道」那麼簡單，而是要「得到」，甚至「做到」。

對於目前市場上的 AI 搜索產品，趙世奇稱，現在很多 AI 搜索產品本質上還是「AI 調了一下搜索」。真正的 AI 搜索應該是 AI 模型和搜索模型更深度融合，這意味著搜索邊界持續擴張，要有更深度的任務滿足（如直接預訂咖啡廳）、更精準的個性化、更豐富的內容形態（如圖片、影片、通話等）、更主動的創作支持。

例如，當用戶輸入「找家適合談事的咖啡廳」，新引擎不再返回十條商戶連結，甚至廣告，而是可能調用百度地圖的 MCP（模型調用協議）伺服器，結合實時位置、環境評分、生成帶導航的解決方案。

再以圖片搜索功能為例：用戶老照片修復需求催生出 AI「清晰化」按鈕，這已超越傳統「查找」範疇，邁入「再造」領域；百看產品將搜索結果從簡單列表升級為 「雜誌式」 整合內容，甚至生成圖片、影片等創作內容，滿足用戶更深層訊息消費需求。

不過，當搜索引擎的結果頁從給連結變成給答案、給內容，勢必對過去傳統搜索的廣告模式帶來巨大影響。