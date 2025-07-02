〈美股盤後〉川普無意延長關稅寬限期 特斯拉重挫逾5% 道瓊連四紅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-07-02 05:31

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川普無意延長關稅寬限期 特斯拉暴跌逾5% 道瓊連四紅 (圖：shutterstock)

太陽能與風能類股激漲，參議院取消對可再生能源項目的消費稅。特斯拉暴跌逾 5%，因川普考慮「驅逐」馬斯克出境。

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美國參議院週二驚險通過總統川普的「大而美法案」，以 50 比 50 僵局表決，副總統范斯 (JD Vance) 投下關鍵一票，使川普標誌性的稅收與支出法案得以過關，趕在總統設定的 7 月 4 日截止前達陣。該法案接下來將送回眾議院，針對參院修改版本進行表決。

距離川普設定的 7 月 9 日關稅最後期限僅剩一週，各主要貿易夥伴紛紛加緊談判。

週二尾盤時段，川普重申，他無意延長 7 月 9 日到期的貿易協議談判期限，並對美國與日本達成協議的可能性表示強烈懷疑，但相對樂觀看待美印達成協議。

川普威脅道，若美日談判破裂，將對日本輸美商品大幅加徵關稅，可能是 30%-35% 的稅率。

市場亦關注聯準會消息，聯準會主席鮑爾週二出席歐洲央行在葡萄牙辛特拉舉辦的論壇，鮑爾首度證實，如果不是因為關稅，聯準會早就降息了。鮑爾並不排除在 7 月底降息的可能性，稱聯準會仍然是「一會一決議，一切看數據」。

最新數據顯示，5 月職位空缺數高於預期，但聘僱率與辭職率仍徘徊在十年低點附近，顯示勞動市場處於「停滯」狀態，該數據引發美債拋售潮，對政策敏感的 2 年期美債殖利率創三週多以來的最大升幅。

美股週二 (1 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 400.17 點，或 0.91%，收 44,494.94 點。

那斯達克指數下跌 166.85 點，或 0.82%，收 20,202.89 點。

S&P 500 指數下跌 6.94 點，或 0.11%，收 6,198.01 點。

費城半導體指數下跌 39.05 點，或 0.70%，收 5,507.50 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 265.76 點，或 1.77%，收 14,719.05 點。

標普 11 大板塊表現分歧。材料、醫療保健及能源板塊領漲。相對而言，資訊科技與通訊服務類股表現疲弱 (圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 2.56%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.29%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.22%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.08%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.49%。

台股 ADR 普遍疲弱。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.80%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.68%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.52%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.06%。

企業新聞

特斯拉股價週二重挫逾 5%，報每股 300.71 美元。川普與執行長馬斯克近期圍繞法案所爆發的爭議，成為壓抑股價的主因。川普週二建議政府效率部門 (DOGE) 應該好好看看與馬斯克相關的補貼，他還考慮「驅逐」馬斯克出境。

Hargreaves Lansdown 機構高級股票分析師 Matt Britzman 表示：「隨著特斯拉即將公布最新交車數據，公司核心汽車業務面臨激烈競爭，這場政治鬧劇可能會重新點燃市場對特斯拉看空的情緒。」

蘋果 (AAPL-US) 週二走高 1.29% 至每股 207.82 美元。Jefferies 將蘋果股票評級上調至「持有」，主因是關稅拉動需求和中國市場市占率的復甦。不過，蘋果因銷售搭載高通調變解調器的產品侵犯一項無線通訊系統專利，需向 TOT Power Control SL 支付 1.107 億美元賠償金。

亞馬遜 (AMZN-US) 收紅 0.49% 至每股 220.46 美元。《華爾街日報》報導，亞馬遜正在迅速邁向倉庫自動化的新里程碑：「機器人的數量很快就會和人類一樣多。」這相當於超過一百萬個機器人。約 75% 的配送業務已導入機器人協作，提升效率並緩解人力流失壓力。

關鍵數據

美國 6 月製造業 PMI 終值預期 52，前值 52

美國 6 月 ISM 製造業指數預期 48.5，前值 48.8

美國 5 月 JOLTS 職位空缺數預期 730 萬，前值 739.1 萬

華爾街分析

摩根大通分析指出，預計隨著企業獲利保持積極勢頭，市場行情看漲，同時該行預計美國將公布與多國的貿易協議，股市料將創下一系列歷史新高。

市場分析，若未來經濟數據顯示通膨壓力減輕，將進一步壓低美元，並強化市場對聯準會重啟降息的預期。

高盛預計，聯準會在 9 月、10 月和 12 月的會議上將各降息 1 碼。

高盛分析師認為：「9 月降息的可能性略高於 50%，因為我們看到了多種實現這一目標的途徑，關稅影響不顯著、更大的反通膨抵消因素、真實的勞動力市場疲軟，或者月度波動帶來的恐慌。我們懷疑聯準會領導層與我們持有相同觀點，即關稅只會產生一次性的價格水平影響。」