〈美股盤後〉川普無意延長關稅寬限期 特斯拉重挫逾5% 道瓊連四紅
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
美股週二 (1 日) 漲跌互見，拉開今年下半年的序幕。道瓊收漲超 400 點，連續四個交易日走升，標普 500 指數與那斯達克指數自歷史高點小幅回落。
太陽能與風能類股激漲，參議院取消對可再生能源項目的消費稅。特斯拉暴跌逾 5%，因川普考慮「驅逐」馬斯克出境。
美國參議院週二驚險通過總統川普的「大而美法案」，以 50 比 50 僵局表決，副總統范斯 (JD Vance) 投下關鍵一票，使川普標誌性的稅收與支出法案得以過關，趕在總統設定的 7 月 4 日截止前達陣。該法案接下來將送回眾議院，針對參院修改版本進行表決。
距離川普設定的 7 月 9 日關稅最後期限僅剩一週，各主要貿易夥伴紛紛加緊談判。
週二尾盤時段，川普重申，他無意延長 7 月 9 日到期的貿易協議談判期限，並對美國與日本達成協議的可能性表示強烈懷疑，但相對樂觀看待美印達成協議。
川普威脅道，若美日談判破裂，將對日本輸美商品大幅加徵關稅，可能是 30%-35% 的稅率。
市場亦關注聯準會消息，聯準會主席鮑爾週二出席歐洲央行在葡萄牙辛特拉舉辦的論壇，鮑爾首度證實，如果不是因為關稅，聯準會早就降息了。鮑爾並不排除在 7 月底降息的可能性，稱聯準會仍然是「一會一決議，一切看數據」。
最新數據顯示，5 月職位空缺數高於預期，但聘僱率與辭職率仍徘徊在十年低點附近，顯示勞動市場處於「停滯」狀態，該數據引發美債拋售潮，對政策敏感的 2 年期美債殖利率創三週多以來的最大升幅。
美股週二 (1 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 2.56%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.29%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.22%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.08%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.49%。
費半成分股表現分歧。輝達 (NVDA-US) 下跌 2.97%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.38%；博通 (AVGO-US) 下跌 3.96%；高通 (QCOM-US) 漲 0.09%；AMD (AMD-US) 大跌 4.08%；美光 (MU-US) 下跌 1.91%。
台股 ADR 普遍疲弱。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.80%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.68%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.52%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.06%。
企業新聞
特斯拉股價週二重挫逾 5%，報每股 300.71 美元。川普與執行長馬斯克近期圍繞法案所爆發的爭議，成為壓抑股價的主因。川普週二建議政府效率部門 (DOGE) 應該好好看看與馬斯克相關的補貼，他還考慮「驅逐」馬斯克出境。
Hargreaves Lansdown 機構高級股票分析師 Matt Britzman 表示：「隨著特斯拉即將公布最新交車數據，公司核心汽車業務面臨激烈競爭，這場政治鬧劇可能會重新點燃市場對特斯拉看空的情緒。」
蘋果 (AAPL-US) 週二走高 1.29% 至每股 207.82 美元。Jefferies 將蘋果股票評級上調至「持有」，主因是關稅拉動需求和中國市場市占率的復甦。不過，蘋果因銷售搭載高通調變解調器的產品侵犯一項無線通訊系統專利，需向 TOT Power Control SL 支付 1.107 億美元賠償金。
亞馬遜 (AMZN-US) 收紅 0.49% 至每股 220.46 美元。《華爾街日報》報導，亞馬遜正在迅速邁向倉庫自動化的新里程碑：「機器人的數量很快就會和人類一樣多。」這相當於超過一百萬個機器人。約 75% 的配送業務已導入機器人協作，提升效率並緩解人力流失壓力。
關鍵數據
- 美國 6 月製造業 PMI 終值預期 52，前值 52
- 美國 6 月 ISM 製造業指數預期 48.5，前值 48.8
- 美國 5 月 JOLTS 職位空缺數預期 730 萬，前值 739.1 萬
華爾街分析
摩根大通分析指出，預計隨著企業獲利保持積極勢頭，市場行情看漲，同時該行預計美國將公布與多國的貿易協議，股市料將創下一系列歷史新高。
市場分析，若未來經濟數據顯示通膨壓力減輕，將進一步壓低美元，並強化市場對聯準會重啟降息的預期。
高盛預計，聯準會在 9 月、10 月和 12 月的會議上將各降息 1 碼。
高盛分析師認為：「9 月降息的可能性略高於 50%，因為我們看到了多種實現這一目標的途徑，關稅影響不顯著、更大的反通膨抵消因素、真實的勞動力市場疲軟，或者月度波動帶來的恐慌。我們懷疑聯準會領導層與我們持有相同觀點，即關稅只會產生一次性的價格水平影響。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
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