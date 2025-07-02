鉅亨網編譯羅昀玫 2025-07-02 05:10

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美國總統川普週二 (1 日) 明確表示，無意延長即將於 7 月 9 日到期的貿易協議談判期限，並對與日本達成協議的可能性表示強烈懷疑，再次對日本施壓。

川普對美日達成協議表示懷疑 威脅可能徵30%-35%高關稅 (圖：REUTERS/TPG)

川普週二在搭乘空軍一號、從佛州返抵華府途中向記者表示：「我們已經和日本談過了。我不確定我們會達成協議，我很懷疑。」

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川普批評日本不接受美國稻米進口，以及兩國汽車貿易不平衡。

他強調，若談判破裂，將對日本進口商品大幅加徵關稅，「可能是 30%、35%，或者我們決定的任何稅率」，這遠高於 4 月 2 日原先宣布、但隨後暫停實施的 24% 關稅。

美日 7 月 9 日前達成協議前景極度不明 (圖：REUTERS/TPG)

此番言論凸顯白宮對貿易談判進展的日益不耐，川普週一 (30 日) 就威脅要對日本向美國出口的產品實施新一輪關稅，因為日本拒絕進口美國稻米，指控盟友日本在貿易關係中「被美國太過寵壞」。

日本首席關稅談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正於 6 月 30 日表示，日方將在確保國家利益的前提下，持續與美國就貿易協議展開磋商。