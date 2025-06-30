鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-30 22:10

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Alphabet(GOOGL-US)旗下的 Google 周一 (30 日) 宣布，已與麻省理工學院 (MIT) 衍生的新創公司 Commonwealth Fusion Systems(CFS)簽署購電協議，將自其首座商業核融合電廠購買 200 百萬瓦 (MW) 電力。該電廠預計於 2030 年代初投入運轉，這是目前為止企業對融合能源最大規模的直接採購案之一。

Google簽署核融合購電協議 並加碼投資MIT衍生新創CFS(圖：REUTERS/TPG)

除了購電協議，Google 也進一步投資 CFS，為該公司繼 2021 年參與 18 億美元募資後的再次注資。雙方並未透露此次投資金額，但 CFS 執行長 Bob Mumgaard 表示，此次投資金額與 2021 年相當。

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Google 押注核融合能源 支應 AI 與資料中心電力需求

核融合是一種模擬太陽內部反應的技術，將氫等輕原子融合為重元素，並釋出大量能量。與傳統核分裂不同，融合不會產生高放射性廢料，也不會引發核災風險，被視為未來乾淨能源的重要突破。然而，要讓核融合穩定、連續且具備商業可行性，仍需克服龐大工程與物理挑戰。

Google 表示，此項協議是科技公司首次直接簽署融合能源購電協議，代表企業對長遠永續能源解方的積極參與。Google 資深能源主管 Michael Terrell 表示，推動 AI 與資料中心運算所需的電力需求大幅上升，使得加速高階能源技術發展成為必要選項。他指出：「這屬於長線投資。我們希望現在就布局，為未來做準備。」

目前 Google 與微軟 (MSFT-US) 等大型科技公司均承認，AI 模型訓練與部署帶來的耗能，讓其實現氣候目標難度提高。CFS 則被視為目前最具潛力的核融合商業化團隊之一，至今已募得超過 20 億美元，支持者包括比爾・蓋茲、傑夫・貝佐斯與 OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 等科技界重量級人物。

CFS 開發進展 積極布局商業化核融合發電

CFS 成立於 2018 年，總部位於麻州 Devens，技術核心為高溫超導磁鐵，可穩定控制高溫電漿反應。該公司目前正在建造一套代號 Sparc 的示範系統，預計於 2027 年達成「點火」門檻，即核融合反應釋出的能量大於維持反應所需的能量。Sparc 成功後，CFS 將推進商用版「ARC」電廠，預計設於維吉尼亞州，與 Dominion Energy 天然氣廠鄰接。

根據協議，Google 將從 ARC 購買 200MW 電力，約等於一座中型太陽能發電場產能，可供應一座小型城市用電。然而，相較於目前一般核電廠 1 GW 以上的規模，這仍屬早期實驗性商轉階段。

Mumgaard 指出，ARC 將是 CFS 跨入「核融合嬰兒期」(teething phase) 的關鍵，預期可累積設備維修頻率、穩定運轉模式等第一手經驗。他說：「有客戶代表有市場需求，Google 是第一個，未來還會有更多。」