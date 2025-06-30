鉅亨網編譯段智恆 2025-06-30 19:20

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根據《路透》周一 (30 日) 取得的內部郵件與公司文件，日產汽車 (Nissan) 近日已要求部分英國與歐盟地區的供應商延後付款，以紓解短期資金壓力。此舉反映這家飽受銷售下滑與車型老化困擾的日本車廠，正加速削減成本並保存現金，努力穩住動搖的財務狀況。

日產第一季現金流告急 擬延後供應商付款至8月(圖：REUTERS/TPG)

今年 4 月上任的新任執行長艾斯皮諾薩 (Ivan Espinosa) 已宣布將在兩年內裁撤約 15% 全球人力、關閉七座工廠，目標是削減 5,000 億日元 (約合 34 億美元) 成本。日產在截至 3 月底的財年報告中出現 4,500 億日元淨損，並未對本年度業績提出預測，凸顯經營困境。

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內部電郵揭付款延後安排

根據日產內部電郵，該公司要求部分供應商配合延遲付款至 8 月 15 日，有些甚至推遲到 9 月。這項安排與今年 3 月底前所提出的類似請求如出一轍，都是為了在季度結算前提高帳上現金水位。員工在郵件中明言，這是「從執行長下達」的自由現金流目標，雖然日產對外澄清執行長並未對區域營運直接下達具體指示。

供應商可以選擇延後收款並獲得利息補償，或維持如期收款，由滙豐銀行 (HSBC) 先行代墊，日產再向銀行支付利息。公司強調，這項作法為供應商提供靈活選擇，不會強迫接受。

根據一份 2024 年 10 月的公司文件，若能順利與十多家供應商延長付款期限，包括人力資源公司 ManpowerGroup 與船運商三井 OSK Lines 在內，日產估計最多可釋出 5,900 萬歐元的自由現金流。

債務壓力與信用評級警訊

日產表示，這些措施是該公司「重建更精實且具韌性結構」的努力之一，將有助因應轉型成本與債券到期還款需求。該公司財務長 Jeremie Papin5 月曾表示，4 至 6 月的會計年度第一季將是全年最具挑戰的一季，預期汽車部門自由現金流將出現 5,500 億日元 (約合 38 億美元) 負值，遠高於去年同期的 3,030 億日元。

此外，內部郵件也揭露財務部門為實現 1.5 億歐元的「採購任務」，討論將付款延後至 7 月、也就是下一財季起始點，以在財報上呈現更健康的現金流表現。

儘管日產在 3 月底擁有 2.2 兆日元現金與等值資產，但本財年即有約 7,000 億日元債務到期。由於三大信評機構皆已將日產債信降至「垃圾級」，公司本月亦在申報文件中坦言，若再遭調降恐將不利後續資金籌措。

日產是否向其他區域供應商提出相同要求，或總共涉及多少供應商，目前尚不得而知。該公司先前已在日本因拖欠供應商費用而遭監管單位調查。