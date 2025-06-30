鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-30 20:40

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莫德納 (Moderna) 周一 (30 日) 宣布，其開發中的 mRNA 流感疫苗 mRNA-1010 在第三期臨床試驗中表現優於現行疫苗，產生更強免疫反應，為該公司申請單獨上市及推進新冠與流感合併疫苗鋪路。此項突破性成果使莫德納得以在今年稍晚提出流感疫苗上市申請，並重新提交已撤回的合併疫苗審核案。

莫德納mRNA流感疫苗臨床成功 將重啟合併疫苗申請(圖：REUTERS/TPG)

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莫德納 5 月曾主動撤回針對新冠與流感合併疫苗的美國上市申請，並表示將補交 mRNA-1010 的完整療效數據後重新申請。當時此決定是在與美國食品藥物管理局（FDA）磋商後做出，該機構目前正值整頓重組，由對疫苗持懷疑態度的衛生與公共服務部長小羅勃．甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 主導改革。

試驗數據亮眼 提高對流感主要毒株保護效力

這項第三期試驗涵蓋超過 4 萬名 50 歲以上成人，參與者隨機接種 mRNA-1010 或現有流感疫苗。結果顯示，莫德納疫苗整體療效高出 26.6%，其中 65 歲以上長者族群效果提升達 27.4%。疫苗針對 A/H1N1、A/H3N2 與 B/Victoria 等三大主要流感毒株均展現良好效果，且無論年齡、風險因子或過往疫苗接種狀況，保護力表現一致。

莫德納指出，這項成果顯示疫苗在降低高齡族群流感疾病負擔上具有潛力。執行長班賽爾 (Stephane Bancel) 強調，過去這一季的流感疫情尤為嚴峻，顯示更有效的疫苗亟需問世。根據美國疾病管制與預防中心 (CDC) 資料，2024 至 2025 年冬季為 15 年來最嚴重的流感季之一，逾 60 萬名美國人因此住院。

重新啟動組合疫苗計畫 力拚明年雙劑核准上市

莫德納表示，目前已準備在今年內向 FDA 申請 mRNA-1010 的正式上市，並同步重新提交新冠＋流感合併疫苗的審查資料，目標在 2026 年前實現雙重核准。該公司研發總裁霍奇 (Stephen Hoge) 指出，若能整合兩種疫苗為單一接種，將可簡化醫療程序、減少人力成本並提高施打意願。

莫德納也認為，合併疫苗將有助提升民眾對新冠疫苗的接受度，目前美國每年約有一半成年人接種流感疫苗，但僅有 23% 接種最新新冠疫苗。

霍奇指出，公司對單一產品不做營收預測，但包括新冠、流感與呼吸道融合病毒 (RSV) 在內的疫苗市場都具有數十億美元規模。莫德納也強調，其 mRNA 技術具備相對傳統疫苗 (如以雞蛋培養病毒) 更快速的製造優勢，可望更即時應對流感毒株變異。