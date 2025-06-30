鉅亨網編譯段智恆 2025-06-30 19:40

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綜合外媒周一 (30 日) 報導，英國競爭與市場管理局 (CMA) 已對波音公司 (BA-US) 斥資 47 億美元收購飛機機身製造商 Spirit AeroSystems(SPR-US)的交易案啟動正式反壟斷調查，可能對波音穩定供應鏈、改善製造品質的努力造成延誤甚至變數。

波音收購Spirit AeroSystems前景添變數 英國正式啟動反壟斷調查(圖：REUTERS/TPG)

CMA 上周已啟動初步審查，並於本周決定進入第一階段的正式調查程序，將在 8 月 28 日前決定是否進一步升級為第二階段的深入調查。該機構指出，此案需評估是否對英國市場的競爭造成「重大削弱」風險。

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波音 2024 年 7 月宣布達成協議，將以約 47 億美元收購 Spirit 的大部分商用業務、國防與售後服務部門。若計入 Spirit 的淨債務，總交易價值達 83 億美元。波音高層先前表示，透過重掌 Spirit 營運，有助於提升製造品質與飛安水準。

Spirit 約 20 年前自波音分拆而出，是波音 737 與 787 機型的主要機身供應商。近年來，Spirit 成為品質問題焦點之一，其中包括涉及 2023 年阿拉斯加航空 737 MAX「艙門塞脫落」事件的機身即來自該公司位於堪薩斯州威奇托的工廠。

截稿其，波音與 Spirit 目前尚未對調查發表回應。

自新冠疫情爆發以來，航空業供應鏈問題持續困擾製造商，包括引擎、座椅與機身零組件等皆出現交期延遲情形，進一步拖累飛機組裝進度。Spirit 在生產流程與品質控管上的反覆失誤，也長期影響波音的整體產線效率。

不僅波音受波及，歐洲對手空中巴士 (Airbus) 執行長佛喜 (Guillaume Faury) 今年稍早亦表示，包括 Spirit 在內的供應鏈瓶頸，對 A220 與 A350 機型的產能擴充計畫構成壓力。空巴也因此將 A350 貨機版的服役時程從 2026 年延後至 2027 年下半年。

為加強供應鏈控管，空巴也與 Spirit 達成另一筆交易，計劃收購其位於美國、歐洲與非洲等地的相關業務，藉此將部分零組件生產納入自營體系。