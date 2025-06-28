鉅亨網編譯段智恆 2025-06-28 00:30

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根據《彭博》周五 (27 日) 報導，歐盟與美國正就即將到來的高額關稅展開最後協商，雙方皆表示有信心可在 7 月 9 日最後期限前達成協議，以避免衝突升級。若談判破裂，美國將對幾乎所有歐盟進口商品課徵 50% 關稅，而歐盟也準備啟動總額超過 1,100 億歐元的報復性措施。

關稅大限逼近！美歐積極磋商關稅協議 力拚7月前「止戰」(圖：REUTERS/TPG)

歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 在周四高峰會中私下向各國領袖透露，川普政府本周已提出新提案，她對雙方能在期限內敲定協議感到樂觀。美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 也在同日接受《彭博電視》專訪時表達樂觀態度，認為歐盟談判腳步已加快，有望達成成果。

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歐盟考慮接受「不對等協議」以止戰

消息人士指出，歐盟領袖之間出現態度轉變，許多人已準備接受某種程度的不對等協議，只要能避免經濟受損的報復性關稅行動。盧特尼克表示，美歐為最大貿易夥伴，關係複雜且深入，「壓軸談判合情合理」，並稱歐洲「表現優異，正努力推進」。

美國總統川普 4 月已宣布對全球主要貿易夥伴施加「對等關稅」，對象涵蓋幾乎所有出口美國的歐盟產品，並另增 25% 汽車關稅與 50% 鋼鋁關稅，擬擴大至藥品、晶片、民用航空等領域。歐盟估計，美方關稅現已涵蓋其對美出口的 70%、總額達 3,800 億歐元。

歐盟擬反擊美製汽車與波音等關鍵產品

為應對可能的破局，歐盟準備三套報復方案，包括已批准對價值 210 億歐元美國商品課徵報復性關稅，針對大豆、禽肉、摩托車等對川普選情具有政治敏感性的產品。

另有一份價值 950 億歐元的關稅清單，涵蓋波音飛機、美製汽車與烈酒。此外，歐盟也在諮詢各成員國，擬定更具策略性的反制方案，包括鎖定美方高度依賴歐洲的供應項目。