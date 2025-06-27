鉅亨網編譯段智恆 2025-06-27 19:30

‌



《路透》周五（27 日）援引多位知情人士消息報導，法國干邑酒商——來自法國特定產區、符合法規條件的高級白蘭地——已與中國達成一項進口價格底線的初步協議。但消息指出，中國是否最終批准，將取決於歐盟是否在中國電動車關稅問題上作出讓步。這場涉及干邑與電動車的雙重談判，突顯中歐貿易緊張局勢升溫。

酒換車？中國擬將干邑協議與電動車稅案談判掛鉤(圖：REUTERS/TPG)

中國設價底換免關稅

‌



消息人士指出，在雙邊談判拖延數月、干邑在中國市場銷售銳減的背景下，中國方面已就進口品牌白蘭地 (主要為干邑) 設定最低價格條件，作為中止最高 39% 臨時關稅的替代方案。不過，這項協議需建立在中歐就電動車爭議取得進展的前提下。

根據 BNIC(法國國家干邑行業辦事處)6 月 12 日向業者簡報的資料，干邑酒的最低進口價格依等級劃分：最入門的 VS(Very Superior)為每公升人民幣 46 元，XO(Extra Old)為人民幣 424 元，最高階的 XXO 從人民幣 613 元起跳 (約 85 美元)。部分知情人士指出，對於大型品牌如軒尼詩(Hennessy)、馬爹利(Martell) 與人頭馬(Rémy Martin)，中國將設定更高的最低價，但仍低於當前關稅下的實際成本。

有業界人士表示，其公司已同意這些價格並等待中國政府「核准簽署」。另有三家大型干邑品牌亦確認簽署協議條件，但皆要求匿名，因議題敏感。BNIC 則以價格屬機密為由拒絕評論。

干邑成談判籌碼 歐盟不願讓步

知情人士透露，中方明確將干邑協議的最終批准與歐盟對中國電動車的關稅談判掛鉤。熟悉中歐談判情況的人士指出，中方希望歐盟放棄懲罰性關稅，改採與干邑相似的「價格承諾」模式。然而，歐方官員表示，相關談判進展有限。

法國一名政府官員證實，中國自始至終將干邑與電動車視為一體議題，雖然法國官方拒絕接受這種連結模式，但仍對 7 月 5 日中國反傾銷調查截止前有望敲定干邑協議，抱持審慎樂觀態度。

中國是在去年歐盟指控中方電動車產業受惠於不公平補貼並宣布關稅措施後，隨即針對歐洲白蘭地展開反傾銷調查。中國今年起對干邑實施臨時關稅，導致包括人頭馬與保樂力加 (Pernod Ricard) 等品牌在中國的銷售急劇下滑。根據 BNIC 數據，干邑出口中國的月度銷量最高曾減少七成；而自臨時關稅生效以來，人頭馬與保樂力加的股價分別下跌 35% 與 33%。