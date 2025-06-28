花旗財富CIO示警：美股漲勢過熱 投資人忽視潛在風險
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周五 (27 日) 報導，儘管美股近日再創歷史新高，但花旗集團 (C-US) 新任財富部門投資長摩爾 (Kate Moore) 警告，市場情緒過度樂觀，忽視了一連串潛在風險，包括川普關稅大限、中東局勢與企業獲利下修，令她對當前漲勢感到不安。
摩爾在接受電話訪問時坦言：「老實說，我對這波反彈感到有些不自在。有很多警訊還沒影響市場情緒，而我實在不明白為什麼大家對這些風險這麼無感。」
她指出，標普 500 企業今年的盈餘預估，從年初預期的成長近 13% 降至目前僅 7.1%。此外，指數漲勢日益集中於少數科技巨擘，如輝達 (NVDA-US)、微軟(MSFT-US) 與 Meta(META-US)，這使得等權重版本的標普 500 指數仍距去年高點有 3% 之差，反映整體市場的參與度不足。
關稅與降息樂觀恐誤導投資人 企業支出放緩風險升高
摩爾亦警告，投資人對降息的期待可能過度樂觀，忽略了利率調降通常代表整體經濟動能放緩。「我們得記得，降息的原因通常不只是通膨趨緩，也意味著經濟活動轉弱，而這並非適合冒險的環境。」
她點出另一大風險是即將到來的川普關稅大限。7 月 9 日，美國將對幾乎所有歐盟商品課徵 50% 關稅。儘管美中、美歐近期密集磋商，但貿易協議尚未達成。摩爾認為，過去 20 年企業獲利成長很大一部分來自全球化的紅利，若全球供應鏈受干擾，企業利潤難以維持，市場低估了這種衝擊。
此外，摩爾警告第二季企業財報可能令人失望。根據《彭博》數據，標普 500 企業第二季年增盈餘預估僅 2.8%，將是近兩年來最疲弱。聯邦快遞 (FDX-US) 已在最新財報中示警，關稅戰拖累本季獲利表現。
美國第一季消費支出成長更創下疫情以來最低，顯示家庭對服務類別的支出明顯減緩，企業亦可能因此放緩資本支出與招募計畫。摩爾強調：「最大的風險在於政策不確定性仍未消除，若市場持續等待觀望，企業就會更加保守。」
儘管整體環境面臨挑戰，摩爾對人工智慧 (AI) 與大型科技企業的基本面仍具信心，認為這些主題具備跨周期韌性。她並透露，上任以來已調整花旗財富的投資組合，減碼小型股、增配大型股與黃金，以應對未來波動。
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