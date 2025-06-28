鉅亨網編譯段智恆 2025-06-28 02:00

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花旗財富CIO示警：美股漲勢過熱 投資人忽視潛在風險(圖：REUTERS/TPG)

摩爾在接受電話訪問時坦言：「老實說，我對這波反彈感到有些不自在。有很多警訊還沒影響市場情緒，而我實在不明白為什麼大家對這些風險這麼無感。」

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關稅與降息樂觀恐誤導投資人 企業支出放緩風險升高

摩爾亦警告，投資人對降息的期待可能過度樂觀，忽略了利率調降通常代表整體經濟動能放緩。「我們得記得，降息的原因通常不只是通膨趨緩，也意味著經濟活動轉弱，而這並非適合冒險的環境。」

她點出另一大風險是即將到來的川普關稅大限。7 月 9 日，美國將對幾乎所有歐盟商品課徵 50% 關稅。儘管美中、美歐近期密集磋商，但貿易協議尚未達成。摩爾認為，過去 20 年企業獲利成長很大一部分來自全球化的紅利，若全球供應鏈受干擾，企業利潤難以維持，市場低估了這種衝擊。

此外，摩爾警告第二季企業財報可能令人失望。根據《彭博》數據，標普 500 企業第二季年增盈餘預估僅 2.8%，將是近兩年來最疲弱。聯邦快遞 (FDX-US) 已在最新財報中示警，關稅戰拖累本季獲利表現。