鉅亨網編譯段智恆 2025-06-27 03:00

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根據《路透》報導，聯準會 (Fed) 理事巴爾 (Michael Barr) 周四 (26 日) 表示，川普總統近期實施的關稅政策預料將推升通膨，甚至可能導致失業率上升，顯示他與大多數 Fed 決策官員一樣，傾向在進一步調整利率之前先觀察經濟變化。

Fed理事巴爾：關稅效應未明 目前利率政策可靜觀其變(圖：REUTERS/TPG)

巴爾在克里夫蘭聯準銀行舉辦的一場社區發展活動中指出：「低收入家庭無法承受物價上漲，因此我們必須將通膨壓回目標水準，這點至關重要。」聯準會的通膨目標為 2%，而最新數據顯示，Fed 偏好的通膨指標年增率為 2.1%。

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不過市場預期周五 (27 日) 即將公布的政府數據將顯示 5 月物價進一步走高，未來幾個月在企業將關稅成本轉嫁給消費者的情況下，通膨可能會持續攀升。

巴爾表示，關稅措施將對物價構成上行壓力。近期的調查也顯示，民眾對短期通膨的預期明顯升高。巴爾警告，供應鏈調整與「第二輪效應」恐讓通膨居高不下。

他進一步指出：「關稅也可能導致經濟放緩與失業率上升。」由於就業市場走弱時，受影響最深的往往是低收入族群。儘管目前美國失業率為 4.2%、整體裁員水準仍低，但就業成長已顯疲弱。Fed 主席鮑爾本週曾表示，若企業開始裁員，失業率可能迅速升高。

巴爾表示：「關稅政策本身仍存在極大不確定性。目前的貨幣政策配置，讓我們能有足夠空間靜觀其變，等待經濟走勢進一步明朗。」