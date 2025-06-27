〈美股盤後〉輝達續刷新高 標普微幅收紅 創新高僅差臨門一腳

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-06-27 05:06

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AI 巨頭輝達續刷新高，科技股成為主要推升動能，美股週四 (26 日) 集體收紅，標普微漲 0.8%，創新高僅差臨門一腳。

輝達續刷新高 標普微幅收紅 創新高僅差臨門一腳(圖：REUTERS/TPG)

中東緊張情勢似乎有所緩解，以色列與伊朗的停火協議目前仍維持。美國下週將與伊朗會談，儘管伊朗國會週三通過中止與國際原子能總署 (IAEA) 合作的法案，但俄羅斯外長拉夫羅夫週四表示，俄方希望伊朗繼續與 IAEA 保持合作。

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儘管中東地緣局勢略見緩和，美國經濟面卻傳出不利消息。美國 2025 年第一季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值下修至 - 0.5%，為自 2022 年以來首見負成長，顯示新一輪關稅可能已對經濟構成壓力。

截至 6 月 21 日當週初請失業金人數減少 1 萬人至 23.6 萬人，低於預期，但隨著越來越多失業者難以重新就業，6 月失業率仍可能上升。

市場目前聚焦於即將於週五公布 5 月個人消費支出物價指數 (PCE)，該數據是聯準會判斷通膨趨勢的關鍵依據。

聯準會主席鮑爾本週在國會證詞中重申「觀望態度」，表示需更多數據觀察關稅對經濟的實際影響，暫不宜貿然調整利率。此番言論再度引發美國總統川普不滿。

川普批評鮑爾表現「糟糕」，並表示已鎖定三至四位人選準備接替他，不過，白宮週四澄清，川普尚未接近決定聯準會主席鮑爾繼任人選的時間點。

美股週四 (26 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 404.41 點，或 0.94%，收 43,386.84 點。

那斯達克指數上漲 194.36 點，或 0.97%，收 20,167.91 點。

S&P 500 指數上漲 48.86 點，或 0.8%，收 6,141.02 點。

費城半導體指數上漲 48.16 點，或 0.88%，收 5,541.46 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 220.27 點，或 1.52%，收 14,759.43 點。

標普 11 大板塊普遍收紅，通訊服務 (+1.77%)、能源 (+1.50%) 與非必需消費 (+1.18%) 領漲，必需消費品與房地產板塊逆勢下跌。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多收紅。Meta (META-US) 上漲 2.46%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.28%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.68%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.05%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.42%。

台股 ADR 以聯電墊底。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.57%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.38%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.17%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.97%。

企業新聞

全球 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 上漲 0.46% 至每股 155.02 美元，連日刷新高，市值來到 3.79 兆美元。自 4 月初川普宣布對等關稅以來，該股已反彈約 40%，持續受惠於 AI 熱潮與資本支出激增。

受惠於 AI 資料中心對高頻寬記憶體 (HBM) 需求強勁，美光第四季營收優於預期，並發布樂觀財測。不過，美光 (MU-US) 週四卻下滑 0.98% 至每股 126.00 美元。

CoreWeave 傳出正與數位基礎建設公司 Core Scientific 談判收購案，《華爾街日報》引述知情人士，這已是 CoreWeave 第二次嘗試收購該公司。Core Scientific (CORZ-US) 股價飆漲超 33% 至每股 16.36 美元，CoreWeave (CRWV-US) 則下跌 0.89% 。

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 收低 0.54% 至每股 325.78 美元。Benchmark 分析師 Mickey Legg 週四將特斯拉目標價從 350 美元上調至 475 美元，稱特斯拉無人計程車服務 Robotaxi 的「成功」上線為主要原因。

連鎖藥房 Walgreens Boots Alliance (WBA-US) 收紅 0.62% 至每股 11.38 美元，Walgreens 公布第三季財報與營收均優於預期，在成本削減的支撐下，零售業務衰退的衝擊被有效抵銷，市場預期該公司即將完成私有化。

經濟數據

美國第一季 GDP 季增年率終值報 - 0.5%，預期 - 0.2%，前值 2.4%

美國第一季核心 PCE 物價指數季增年率終值報 3.5%，預期 3.4%，前值 2.6%

美國第一季實質個人消費支出季增年率終值報 0.5%，預期 1.2%，前值 4.0%

美國上週初領失業金人數報 23.6 萬，預期 24.4 萬，前值 24.6 萬

美國上週續領失業金人數報 197.4 萬，預期 195 萬，前值 193.7 萬

美國 5 月耐久財訂單月增率報 16.4%，預期 8.6%，前值 - 6.6%

華爾街分析

德銀宏觀策略師 Henry Allen 指出：「隨著市場保持穩定，我們現在的焦點將轉向未來兩到三週的幾個重要催化劑。首先是美國稅收法案，該法案目前正在參議院審議，政府正努力爭取在 7 月 4 日獨立日之前通過。」

他補充說：「隨著為期 90 天的對等關稅延期將於 7 月 9 日結束，距離結束不到兩週，焦點也將迅速轉回關稅問題。目前來看，屆時將會發生什麼情況尚不明朗，儘管仍有一些國家正與美國談判。」