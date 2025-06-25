鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-25 16:00

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俄羅斯聖彼得堡經濟論壇 (SPIEF) 近日落幕，這場本應聚焦經貿合作的盛會因西方制裁氛圍顯得格外冷清，印尼總統普拉伯沃的出席則成為最大亮點，普拉伯沃更當場宣布將向俄羅斯投資 20 億美元，與俄國合作開發油氣資源。專家指出，印尼此舉表面上看來是能源領域的普通合作，但其實暗藏這個東南亞國家在敏感時刻的「戰略突圍」。

大國野心初現！印尼在對美關稅談判期間砸20億美元投俄 專家：戰略突圍兼反制華府

這筆 20 億美元的投資，原本可能流向美國。目前正值川普政府關稅最終期限前的關鍵談判期，印尼與美國的貿易失衡問題本是雙方博弈焦點。

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數據顯示，去年印尼與美貿易額僅 370 億美元，但印尼對美順差高達 193 億美元。為縮小貿易逆差，印尼本應加大對美商品進口，而美國能提供的選項中，除波音飛機外，能源產品，尤其是石油天然氣為主要方向。

然而，印尼選擇將這筆錢投向俄羅斯，相當於「攔截」了美國的能源生意，此舉無疑觸動美國的敏感神經。

專家認為，印尼的「冒險」背後是對軍事技術自主的迫切需求。長期以來，印尼軍備依賴「萬國造」模式，從法國「陣風」、美國 F-35 到中國殲 - 10，再到土耳其「可汗」戰機，裝備體系分散且不成規模。

今年印巴衝突中，印度因裝備體系混亂被巴基斯坦「全套中式裝備」壓制，這一教訓讓印尼深刻意識到，依賴外部採購的「拼湊式」軍備，實戰能力終將受限。

因此，印尼開始尋求透過技術合作實現自主。先前採購土耳其「可汗」戰機時，印尼雖支付每架 2.08 億美元的高價，比 F-35 更貴，但明確要求獲得全套生產技術，正是這一思路的延續。

俄羅斯的「技術讓步」則為印尼提供了契機。受俄烏衝突影響，俄國經濟承壓，高端軍事技術逐漸從「非賣品」變成「可交易資源」。無論是與中國達成的 2000 億美元合作項目，或是跟伊朗的軍事技術轉讓，俄國正透過技術輸出緩解經濟壓力。印尼則抓住機會以能源投資為籌碼，換取俄國在軍事技術上的合作，本質上是為「軍工自主」鋪路。

專家還指出，印尼投資俄國的更深層的邏輯是對自身戰略地位的清醒認知。作為全球第四人口大國（2.8 億），印尼扼守馬六甲海峽這一重要咽喉，地理位置決定其「牽一髮而動全身」的地緣價值。

近年來，隨著美國戰略收縮，印尼意識到主動權已不完全在自己手中，與其被動等待，不如主動佈局。

此外，美國的衰落趨勢讓印尼看到「戰略機會期」。川普政府的收縮政策，客觀上減少印尼在亞太地區的外在壓力。印尼若能藉此機會強化自身軍事與經濟實力，未來無論世界格局如何變化，都能憑藉馬六甲的樞紐地位與自主軍工能力「進可攻、退可守」。