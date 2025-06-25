鉅亨網編譯段智恆 2025-06-25 02:30

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根據《彭博》周二 (24 日) 援引知情人士消息報導，在美國總統川普宣布伊朗與以色列初步同意停火之前，白宮早已就中東可能爆發重大石油供應中斷展開討論。知情人士指出，川普團隊在數周前就開始評估一系列應變方案，顯示美方對能源市場可能受戰事波及的風險高度警覺。

川普擬釋戰略儲油 因應中東油供風險(圖：REUTERS/TPG)

雖然本周一晚間局勢趨緩使這些計畫短期內不太可能付諸實施，但白宮官員強調，在情勢未完全穩定前，各項工具仍將持續備戰，以保障國內能源供應與價格穩定。

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儲油釋放與能源法案列入備案 川普喊話「降油價我在看！」

知情人士透露，川普政府內部曾考慮動用戰略石油儲備 (SPR)，或與國際能源署(IEA) 合作共同釋油，作為應對中東供應中斷的緊急手段。然而，目前美國戰略儲油僅剩約 4 億桶，為庫容的一半左右，這是前總統拜登任內多次釋油的結果，也曾遭共和黨與川普本人批評。

儘管如此，分析師指出，即使釋放戰略儲油，若荷莫茲海峽遭遇封鎖，每日數百萬桶的實際供應缺口也難以完全填補。

川普一向將「壓低民生價格」視為連任關鍵，油價與汽油、航空燃料密切相關，對美國家庭開支影響重大。他周一在社群媒體高聲呼籲：「大家注意油價！我在看！」並再度向能源部喊話：「開採！馬上給我開採！」

到了周二上午，他在空軍一號上向記者興奮表示：「我喜歡這樣！油價昨天幾乎跌了 10 美元，戰爭緩和、油價自然就下來了。」

強勢手段備而不用 拓產補貼與戰時法案皆在選項中

白宮官員表示，目前美國尚未見到原油實際流通中斷，但政府已準備好一切工具，以維持能源穩定、強化經濟與國安實力。

除釋油外，政府還可能考慮對聯邦土地上鑽油業者提供「權利金減免」補貼，鼓勵增加產量；或像以往颶風來襲時由環保署授權的方式，放寬汽油成分規範，以加速成品燃料流通。

若情勢升高，川普甚至可動用《1950 年國防生產法》，強制企業優先履行特定能源合約，甚至要求配合軍方或政府調度。該法曾於冷戰與 1970 年代石油危機時被動用，用來重建油輪與調配供應資源。

能源政策分析師 Kevin Book 指出，雖然這類作為對企業而言屬「高度干預」，但歷史上政府與石油業界在危機時常有密切合作。川普執政後也持續鬆綁管制、開放開採，獲得業界支持。